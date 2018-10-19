Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı: Yasa hala neyi bekliyor, bir an önce çıkartın

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gelecek dönemde ele alınacak yasal düzenlemelerle ilgili bilgi alırken, konu Hayvan Hakları Yasası'na geldi. Erdoğan, "Bu yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın" dedi.
‘MEZARLIK GİBİ BARINAKLAR'
Erdoğan, yasal düzenleme yapılana kadar AK Partili belediyelerin uyarılmasını ve bu konuya özen göstermelerini istedi. Erdoğan, "Başkanlar, bu konuda üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirsin hayvan barınakları ve hayvanların korunması konusunda" dedi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise bazı belediyelerde hayvan barınağı olmadığını, olanların bazılarının ise çok kötü durumda olduğunu anlattı. Özhaseki, "Bazıları mezarlık gibi, oralarda hayvan yaşamaz" dedi.
CEZALARIN ARTTIRILMASINI İSTEDİ
Erdoğan bunun üzerine, "Öyle iş olmaz. Hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapıyı oluştursunlar. Öyle ki giriş ve çıkışları bile ona göre yapılmalı" dedi. Erdoğan, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaların da arttırılmasını istedi.
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