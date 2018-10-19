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08:58 19 Ekim 2018
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    Para - TL

    '2012'den beri BES’im var, şuan devlet katkısının işletildiği fon zarar ediyor'

    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bir okurunun kendisine “2012 yılından beri BES’im var, şuan devlet katkısının işletildiği fon zarar ediyor. Zararım 345 TL. Firmayı aradım devlet katkısı fonunu değiştiremiyoruz dediler" bilgisini verdiğini aktardı.

    Noyan Doğan, "Vatandaşın devlet katkısındaki birikimi neden eriyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının 'devlet katkısındaki birikimlerimiz eriyor' diye feryat ettiğini ifade etti.

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    'Ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar BES’ten çıkılamayacak'
    "Öncelikle şunu belirteyim, devlet katkısının nerelerde ve nasıl değerlendirileceğinin sınırları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yasayla belirlenmiştir" diyen Doğan, şöyle devm etti:

    — BES katılımcıları, kendi birikimlerini kendi seçtikleri fonlarda değerlendirebilir, hatta senede 6 kere bu fonlarını değiştirebilir de ama devletin yatırdığı yüzde 25'lik katkının hangi yatırım araçlarında değerlendirileceğine sadece devlet karar verir. Buna göre de devlet katkısı fonlarının asgari yüzde 75'i Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde ve kira sertifikalarında değerlendirilebiliyor.

    — Azami yüzde 25'i de TL cinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında ve BİST 100 endeksindeki veya BİST katılım endeksindeki hisse senetlerinde değerlendirilebiliyor. Okuyucumun belirttiği gibi, emeklilik şirketine telefon açıp, ‘kardeşim benim devlet katkısındaki birikimim eriyor şu fonu değiştirin' deseniz de şirketin yapabileceği bir şey yok, sizin de yapacağınız bir şey yok.

    'YÜZDE 13'LÜK KAYIP VAR'

    Bu yılın başından itibaren devlet katkısı fonlarında getiriden söz edilemeyeceğini belirten Doğan, "Hatta bırakın getiriyi, yüzde 13'e yakın değer kaybı var. Daha açık bir anlatımla, devlet katkısındaki birikimler bu yılın başından itibaren yüzde 13 eridi" dedi.

    Doğan, "Peki, neden böyle?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

    — En basit haliyle anlatayım. Aslında en basit hali özetle şu: Faizlerin yüksek olduğu dönemde, devlet katkısının getirisi düşer. Eminim, bu satırları okuyunca, ‘daha iyi ya faizler yüksek, getirinin de yüksek olması lazım' diyeceksiniz. Öyle değil işte. Katkı fonları yapısı itibariyle tahvil içerikli fonlar ve bunların getirisinde ana rolü de devlet iç borçlanma senetleri oynuyor. Bunların da faizle aralarında ters bir ilişki var. Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde borçlanma senetlerinin getirileri düşüyor, faizlerin düştüğü dönemde getiri artıyor. Bu sene başından itibaren de faizler yüksek seyrettiğinden devlet katkısının getirisi de düşük oldu.

    Etiketler:
    zarar, fon, devlet, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Noyan Doğan, Türkiye
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