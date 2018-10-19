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08:59 19 Ekim 2018
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    Bitkisel ilaç

    Sağlık Bakanlığı’ndan bitkisel ilaç hamlesi

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
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    İlaç formatındaki bitkisel ürünlerin ruhsatını Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vermesi tartışmalara neden olurken Sağlık Bakanlığı bu tartışmaları sonlandıracak bir adım attı. Yeni taslağa göre artık bitkisel ilaç ruhsatları da Sağlık Bakanlığı’nca verilecek.

    Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, ilaç formatı verilen bitkisel ürünlerin yanlış kullanımı ya da bazılarının içeriğinde sağlığa zararlı maddelerin bulunması nedeniyle pek çok vatandaş sağlık sorunları yaşadı. Bunun en önemli nedeni ise bu ürünlerin ülkeye girişi sırasında içerik analizlerinin yapılmıyor olmasıydı.

    Vatandaş sağlığının korunması amacıyla uzun süredir çalışma yürüten Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sonunda bir karara vardı.

    Bab-ı Şifa
    © Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
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    Hazırlanan yeni Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmelik taslağına göre, artık bitkisel ürünlerin ruhsatlandırmasını da denetimleri gibi Sağlık Bakanlığı yapacak.

    Tetkikler vatandaş kullanımına sunulmadan yapılacak. Bu ürünler sadece eczanelerde satılacak. Her bitkisel ilacın karekodu olacak. İşte o yeni taslaktan bazı maddeler:

    BRAILLE ALFABESİ YER ALACAK

    — Geleneksel bitkisel tıbbi ürün (GBTÜ) bileşiminde yer alan tıbbi bitkilerin başvuru tarihinden önce Türkiye'de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en az on beş yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanıldığı bibliyografik olarak kanıtlanmış, geleneksel kullanım ile uyumlu endikasyonları bulunan; haricen, oral veya inhalasyon yoluyla kullanılan beşeri tıbbi ürünleri kapsıyor. GBTÜ'nün üzerinde çocuklar, hamile veya emziren kadınlar, yaşlılar ve özel patolojik durumların mevcut olduğu kişiler gibi belirli hasta gruplarına yönelik uyarılar yer alır. GBTÜ'nün sadece eczanelerde satılacağına dair uyarı yer alır.

    — Karekodun içeriğine dair gözle okunabilir bilgiler yer alır. Reçetesiz satılır ifadesi yer alır. GBTÜ için Braille alfabesi gerekliliği, ürünün ticari ismi ve etkin maddenin elde edildiği bitki kısımları için geçerlidir. Dış-iç ambalajı ve kullanma talimatı Türkçe hazırlanır. Takviye edici gıdalar yönetmelik kapsamı dışındadır. İçerik analizleri yapılır. Ayrıca analiz uzmanları için beşeri tıbbi ürünün beyan edilen kompozisyonuna uygun olup olmadığının, üretici tarafından kullanılan kontrol yöntemleriyle saptanır.

    AMAÇ ZARARLI OLMADIĞINDAN EMİN OLMAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

    — Bitkisel ilaç gibi kullanılan ama ruhsat ve izni Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği ancak Sağlık Bakanlığı'nın içerik olarak denetimine tabi olmayan sağlıksız bir işleyişi ortadan kaldırmak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. İlaç gibi kullanılan bir ürünü bizim birtakım testlerden, analizlerden geçirmiyor olmamız bakanlık olarak asla kabul edilemez. Ancak bu ürünleri öteleyen, yaşam hakkı tanımayan bir yaklaşım içinde de olmak istemiyoruz. Sadece vatandaşın takviye amaçlı olarak kullandığı ürünün zararlı bir içerik taşımadığından emin olmak istiyoruz. Bundan öte bir düzenleme değil.

    Etiketler:
    kontrol, izin, reçete, bitkisel karışım, ilaç, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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