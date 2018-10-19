CHP, İş Bankası hisseleriyle ilgili harekete geçti: Vekiller kararlı olacak, en sert muhalefeti yapacak

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Mustafa Kemal Atatürk'ten miras kalan İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili Erdoğan'ın "Konuyu Meclis'e getirip, bu hisselerin Hazine'ye devrini sağlayacağız" sözlerinin ardından CHP, değişik olasılıklara karşı eylem planları hazırlamaya başladı.
Toplantıda CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devrine yönelik Meclis'e sunulacak bir düzenlemenin Türkiye'de mülkiyet hakkını tartışmaya açacağı ve bu durumun serbest piyasa ekonomisine de darbe anlamına geleceği, yalnızca CHP açısından değil, Türkiye'nin en büyük özel bankasına yönelik bir girişim olduğu da konuşuldu.
Tüm milletvekillerinin bu konuda kararlılık göstererek en sert muhalefeti yapması gerektiği vurgulandı.
İş Bankası'yla ilgili Meclis'te izlenecek yol, hukuk alanında yapılacak girişimler ve sahada yürütülecek planlamalarla ilgili üç ayrı çalışma grubu oluşturuldu. CHP'li milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalar yürütürken partinin görüşünü anlatarak, kamuoyunun nabzını tutacak.
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