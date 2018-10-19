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08:58 19 Ekim 2018
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    Binali Yıldırım

    Meclis'in 'kara listesi' siliniyor

    © AA / Utku Uçrak
    Türkiye
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 'kara listeye' alınarak Meclis’e girişi yasaklanan yaklaşık bin kişiyle ilgili şikayetler üzerine durumun incelenip düzeltilmesini istedi.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, aralarında siyasi parti, kitle örgütü, sendika ve meslek odası yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık bin kişinin ‘kara liste'de oldukları gerekçesiyle Meclis'e alınmaması uygulaması sona eriyor.

    TBMM
    © AA / Erçin Top
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    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, Türkiye Küçük Millet Meclisi Başkanı Oya Özden, İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik'in de yer aldığı liste, CHP Milletvekili Utku Çakırözer tarafından bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a çağrı yapan Çakırözer, "Güçlü toplum, güçlü sivil toplum demokrasinin vazgeçilmez ilkesidir. Bu anlayış çerçevesinde eski Meclis Başkanı döneminde sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, sendikaların temsilcilerine konulan yasaklar derhal kaldırılmalıdır. Sivil topum örgütleri, meslek örgütleri Anayasal kuruluşlardır. Bunların kara listeye almak büyük utançtır" dedi.

    ‘SUÇ VARSA SÜRESİ OLMALI'

    Meclis'e giriş yasağı getirilenler arasında özellikle HDP grubuna katılan çok sayıda kişi ve partinin il-ilçe yöneticisi de vardı. HDP grubuna katılanlara getirilen yasağa da bu kişilerin ‘slogan atması' ve ‘eylem yapması' gerekçe gösterilmişti. HDP de haklarında hiçbir yargı kararı bulunmayan kişilerle ilgili böyle bir yasağın getirilmesinin kabul edilemeyeceğini, Meclis Başkanlığı'na iletti. Ayrıca, "Eğer bir suç varsa bu suçun bir süresi olmalı" diyerek uygulamanın hukuksuz olduğu ifade edildi.

    ‘İNCELEYİP DÜZELTİN'

    Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanı Binali Yıldırım muhalefet partilerinin tepkisine yol açan bu uygulamayla ilgili bürokratlardan bilgi istedi. Yıldırım ayrıca, kimi yasa görüşmelerini takip etmek için topluca Meclis'e gelen ve milletvekillerinin Meclis'te yaptığı açıklamalara katıldığı için yasaklandığı söylenen bu kişilerle ilgili durumun incelenip düzeltilmesini istendi.

    KARA LİSTE KALKACAK

    Muhalefet partilerinin temsilcilerinden edinilen bilgiye göre eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman döneminde giriş yasağı getirilen kişilerle ilgili "kara liste" tamamen ortadan kaldırılacak. Ayrıca bundan sonrası için de yasak uygulanacaksa bunun kriterleri belirlenecek.

     

     

    Etiketler:
    meclis, kara liste, TBMM, Canan Güllü, Binali Yıldırım, Öztürk Türkdoğan, Selma Gürkan, Türkiye, Ankara
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