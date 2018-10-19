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08:59 19 Ekim 2018
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    Nihat Hatipoğlu

    'AK Parti, Diyarbakır'da Nihat Hatipoğlu'nu aday gösterebilir'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'da, ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği iddia edildi. HDP'nin ise Hatipoğlu'nun karşısına eski müftü, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'u çıkaracağı ileri sürüldü.

    Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren HDP, stratejisini ve hedeflerini belirledi. Buna göre, yerel seçimlerde öncelikli hedef, kayyum atanan 94 belediyeyi geri kazanmak olacak.

    Toplam 150 belediye başkanlığı kazanmak isteyen parti yönetimi, bölgede Kürt kimlikli partilerle batıda ise Cumhur İttifakı'nın karşısında kazanma ihtimali olan partilerle görüşecek.

    HDP'den Diyarbakır'da miting
    © Sputnik / Sertaç KAYAR
    HDP’de hedef belirlendi: Kayyum atanan belediyeler geri alınacak, muhalif kesimlerle işbirliği yapılacak
    HDP, bir süredir yetkili organlarıyla yaptığı tartışmaların ardından yarın yerel seçimler için kampanya dönemini başlatacak.

    Diyarbakır'da yapılacak toplantıya HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile birlikte milletvekilleri ve parti yöneticileri de katılacak.

    Öncelikli hedefi 2014 yılında kazanılan ancak daha sonra kayyum atanarak el konulan 94 belediyenin yeniden kazanılması olan HDP, bunlara 50 dolayında yeni başkanlığı da eklemeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'belediyelere yeniden kayyum atanabileceği' şeklindeki ifadeleri kullanılarak, seçmenin sandığa giderek HDP'li adaylara olan desteğinin artırılması planlanıyor.

    KÜRT PARTİLERİ İLE İTTİFAK YAPILACAK

    HDP, bölge illerinde, 24 Haziran'da sağlayamadığı "Kürt ulusal birliği"ni sağlayarak yerel seçimlere gitmeyi planlıyor. Bu kapsamda Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye, Azadi Hareketi ile Hak ve Özgürlükler Partisi ile görüşmeler yapılacak. 

    Bölgede Kürt kimlikli partilerle ittifak yapmaya hazırlanan HDP'nin batıdaki hedefi ise AK Parti, ve MHP ittifakını zayıflatmak olacak. Parti, AK Parti ve MHP'nin aday göstereceği kentlerde karşılarındaki adayın kazanma ihtimaline göre batıda "duruma özel" ittifaklar yapmayı planlıyor.

    HDP kulislerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylığı için isimler de dillendirilmeye başlandı. Adayların, AKP'nin adayının açıklanmasının ardından duyurulması fikri ağırlık kazandı. İslamcı yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği konuşulan AK Parti'nin bu hamlesine karşılık eski müftü, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un aday gösterilebileceği konuşuluyor.

    Etiketler:
    ittifak, aday, yerel seçim, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, HDP, Nimetullah Erdoğmuş, Nihat Hatipoğlu, Diyarbakır, Türkiye
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