'Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenciye darp' iddiası: Ben hocayım, o bir kadın değil, insan da değil

Gazete Vatan'ın haberine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan Çisel G. (22) sigara içtiği sırada öğretim görevlisinin hakaret ve şiddetine maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dün meydana gelen olayda, Çisel G., sabah dersten çıktıktan sonra bina önüne sigara içmeye çıktı. İddiaya göre, İnşaat Fakültesi'nde Doç. Dr. olan Mehmet A., Çisel G.'ye, ‘Okuma yazmanız yok mu? Burada sigara içilmiyor. Gidin buradan' diyerek el hareketinde bulundu.
'O BİR KADIN DEĞİL, İNSAN DA DEĞİL'
Bu sırada dersten çıkan Yasin K. ve Engin C. kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak Mehmet A., Engin C.'ye de yumruk attı. Kavganın büyümesi üzerine toplanan öğrencilerden biri ‘Karşındaki bir kadın, nasıl bir kadına vurabilirsin' diye sorunca ‘Ben hocayım, o bir kadın değil. İnsan da değil' diye bağırdı. Daha sonra taraflar polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Doç. Mehmet A., polise verdiği ifadede kavgayı ayırmaya çalışan öğrencilerden birinin ona vurduğunu ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti
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