'Arda Turan'ın silahından çıkan kurşunu, bulunmasın diye yazıcının içine saklamışlar'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in kavgasına ilişkin olarak bir yeni bir iddia ileri sürdü. Alçı, Turan'ın silahından çıkan kurşunun, bulunmasın diye odadaki yazıcının içine saklandığını iddia etti.

Nagehan Alçı, "Kaşıkçı cinayetinde son perde" başlığıyla yayımlanan yazısında Arda Turan ve Berkay Şahin arasında mahkemelik olan kavgaya dair yeni bir iddia ileri sürdü.

Hastanelerdeki güvenlik açığına vurgu yapan Alçı, sözlerine şöyle devam etti:

— Madem Arda ve Berkay'ın hastane meselesinden bahsettim, size o akşamla ilgili bir bomba detay daha anlatayım. Biliyorsunuz, hastanenin içinden bir kaynaktan o gece Arda'nın görüntülerinin hastanede birileri tarafından tutulmak istendiğini ve bu nedenle hastanenin güvenlik müdürünün görevden alındığını yazmıştım.

— Aynı kaynağımdan gelen başka bir bilgiyi de bugün paylaşayım: Meğer Arda'nın silahından çıkan kurşun bulunmasın diye de tartıştıkları odadaki yazıcının içine saklamışlar.