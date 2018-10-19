'Arda Turan'ın silahından çıkan kurşunu, bulunmasın diye yazıcının içine saklamışlar'

Nagehan Alçı, "Kaşıkçı cinayetinde son perde" başlığıyla yayımlanan yazısında Arda Turan ve Berkay Şahin arasında mahkemelik olan kavgaya dair yeni bir iddia ileri sürdü.
— Madem Arda ve Berkay'ın hastane meselesinden bahsettim, size o akşamla ilgili bir bomba detay daha anlatayım. Biliyorsunuz, hastanenin içinden bir kaynaktan o gece Arda'nın görüntülerinin hastanede birileri tarafından tutulmak istendiğini ve bu nedenle hastanenin güvenlik müdürünün görevden alındığını yazmıştım.
— Aynı kaynağımdan gelen başka bir bilgiyi de bugün paylaşayım: Meğer Arda'nın silahından çıkan kurşun bulunmasın diye de tartıştıkları odadaki yazıcının içine saklamışlar.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)