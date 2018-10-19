AK Partili Aktay: Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu fazlasıyla başına gelmiş oldu

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Yasin Aktay, Kaşıkçı için "Korktuğu, fazlasıyla başına gelmiş oldu" dedi.
'TÜRKİYE'DE BANA BİR ŞEY YAPMAZLAR'
Aktay, bununla birlikte Kaşıkçı'nın kendisine "Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin iyi olmasından dolayı, Türkiye'de bir şey yapamazlar" dediğini açıkladı.
Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anın ses kaydının bulunduğundan emin olmadığını belirten Aktay, "Bahsedilen kaydı dinlemedim" dedi.
Aktay'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Cemal Kaşıkçı, kontrol dışı unsurlar tarafından öldürülmüş olabilir" görüşüyle ilgili yorumu ise "15 kişinin bir araya gelip böyle bir organizasyonu Konsolosluk gibi resmi bir yerde yapması ancak yüksek bir mercinin onayını gerektirir" oldu.
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