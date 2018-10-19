'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabından: Baygın kızın ırzını lekeledi, 'Abine söylersen gebe kalırsın' dedi

Sosyal medyada tepkiyle karşınan çocuk kitabında "Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: 'Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın' diyerek birden yok oldu" dendi.

Küçük çocukların psikolojik olarak etkileneceği belirtilen metinlerde "Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak" ifadesi de yer aldı.

Bu nasıl bir çocuk kitabıdır. Bu nasıl bir üslûptur. Çoluk çocuğun zihinsel gelişimine nasıl bir etkisi olur bunun hiç düşündünüz mü? Yayınevi editör hiç dikkat etmiyor mu böyle şeylere. Hep söylerim, çocukların okuyacağı kitabı ilk önce siz okuyun. pic.twitter.com/0vQxHhRuFS — Gregor Samsa (@gregorsamsamsi) October 18, 2018

Kitapta ayrıca şu ifadeler yer aldı:

— Ağabeyi ava gittikten sonra bacısı bulaşıkları yıkadı. Bulaşık suyunu bir yarığı döktü. Masal bu ya, Hızır; o pis surattı, ak sakallı, kocaman kafasıyla bulaşık suyunun döküldüğü yerden çıkmasın mı! Kız, karşısında bu pis suratlı adamı birden görünce bayıldı! Siz, ölen birisi dirildi mi sandınız şimdi? O durmadan dirilen şey, kötülüktür. İyilik, iyi insanlar tarafından yaratılır.

— Neyse dönelim Hızır'a. Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: "Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın," diyerek birden yok oldu.

— Kız ağabeyine olanları söylese çok iyiydi ya korkusundan söyleyemedi. Hızır da her gün gelerek "Seni ağabeyine söylerim." diye korkutup onun koynuna giriyordu. Kız, memnun değildi, ama yapabileceği bir şey de yoktu. Bir gün Hızır dedi ki: "Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak. O doğunca ağabeyinin avdan döndüğü yola bırakacaksın. Avdan gelirken çocuğu bulacak, kucaklayıp getirecek. "Bacım; al bu çocuğu, bir ninni söyle, ak sütün aksın; emdir, büyütelim. İkiyken üç olalım, diyecek. İşte o zaman sen 'Götürrrr! İstemem' diyeceksin.