Adalet Bakanı: Yurt dışına kaçan 419 FETÖ mensubunun iadesi istendi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında yurt dışında olanlar hakkında mahkemelerce iade talepleri hazırlandığını, taleplerin Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkelere gönderildiğini söyledi.

Gül, "Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur. Hangi ülkede olduğu belli olmayanlar hakkında da kırmızı bülten talebi yapılmaktadır" dedi.

Fethullah Gülen'in de ABD'den iadesinin istendiğini vurgulayan Gül, Gülen hakkında bugüne kadar 7 iade talebinde bulunulduğunu ifade etti.

İade taleplerinin ve delillerin her iki ülke arasındaki anlaşmalara, iade hukukuna uygun olduğunu kaydeden Gül, bu konuda yeni elde edilen delillerin de ABD'ye iletildiğini söyledi.

Gül, "İade taleplerimiz halen ABD Adalet Bakanlığı'nda bekletilmektedir. Bu noktada beklentimiz, iade taleplerinin bir an evvel ABD adli makamına tevdi edilerek, iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasıdır" diye konuştu.