Adalet Bakanlığı'ndan Danıştay'a 'Öğrenci Andı' tepkisi: Yetkisini aştı

Danıştay 8. Dairesi'nin 'Öğrenci Andı' kararına hükümet cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Danıştay'ı yetkisini aşmakla eleştirdi.

Danıştay 8. Dairesi, dün aldığı kararla, ilköğretim okullarında uygulanan 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.

Adalet Bakanı Gül, karara ilişkin "Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır" dedi.

Gül, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer.

Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 19 октября 2018 г.

​Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır."

Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 19 октября 2018 г.

Türk Eğitim-Sen, okullarda bayrak törenlerinde okutulması 8 Ekim 2013'te kaldırılan 'Öğrenci Andı'nın yeniden okutulması için dava açmıştı. Dava 5 yıl sonra dün sonuçlandı ve Danıştay 8. dairesi, alınan kararı iptal etti.