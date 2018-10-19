Akşener'den 'Öğrenci Andı' kararını eleştirenlere tepki: Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararının ardından AK Parti ve hükümetten gelen açıklamalara tepki gösterdi: "Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?"

Danıştay'ın okullarda 'Andımız Yeniden okutulsun' kararına gelen itirazları eleştiren İYİ Parti lideri Akşener, Twitter hesabından, "Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?" paylaşımında bulundu.

Başta Sayın Bakan olmak üzere #Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar? — Meral Akşener (@meral_aksener) 19 октября 2018 г.

MHP'nin resmi Twitter hesabı MHP_bilgi de Danıştay'ın kararını destekler nitelikte bir tweet paylaştı. Tweette "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesi yer aldı.

​Türk Eğitim-Sen, okullarda bayrak törenlerinde okutulması 8 Ekim 2013'te kaldırılan 'Öğrenci Andı'nın yeniden okutulması için dava açmıştı. Dava 5 yıl sonra dün sonuçlanmış ve Danıştay 8. dairesi, alınan kararı iptal etmişti.

Karara tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez" demişti.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" ifadesini kullanmıştı

Danıştay 8. Dairesi'nin 'Andımız' ile ilgili kararına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada da, kararın kesinleşmediği ve hukuki sürecin devam ettiği bildirilmişti.