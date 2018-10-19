Ortaylı: Andımızın kalkması küstahlıktı

İstanbul'da özel bir okulun düzenlediği 'Dünden Yarına Tarih Konuşmaları'nın konuğu olan tarihçi İlber Ortaylı, soru üzerine andımız tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ortaylı, "Andımız herhalde geri gelecek. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp. Kalkması yanlıştı ve küstahlıktı" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz çarşamba akşamı hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler ile aralarındaki dostluğa da değinen Ortaylı, "Biz Ara Gürel ile onun son 10 yılında ahbaptık. Kendisi son zamanlarda hasta ve yorgundu, haftada 3 kez diyalize giriyordu, yürüme güçlüğü çekiyordu. Ama beyni çok iyi çalışıyordu, espri yapıyordu, doyulmaz biriydi. Birlikte fotoğraflarımız, anılarımız var çünkü çok sık görüşüyorduk" dedi.