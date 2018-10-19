AK Partili Yazıcı'dan af açıklaması: Milletin razı olmadığı hiçbir düzenlemeden yana olmayız

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin af teklifine yönelik, "AK Parti rasyonel iş yapan bir partidir. Milletin gönlünün razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenlemeden yana olmayız" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen eğitim toplantısında partili kadınlara seslenen Yazıcı, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan'dan af mesajı: Vicdana uygun hale getirilmesi talimatı verdim

Yazıcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. Hata yapma marjınız yok diyebileceğimiz bir seçim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim yakınımdır, ahbabımdır, arkadaşımdır değil, donanımlıdır, yetkindir, birikimlidir ve güvenilir bir kişidir" ifadelerini hatırlatan Yazıcı, referanslarda değer hükmü biçen sözcüklerin bunlar olması gerektiğini söyledi.

Yazıcı, MHP'nin af teklifine yönelik, "AK Parti rasyonel iş yapan bir partidir. Milletin gönlünün razı olmadığı, vicdanen de kabul etmediği hiçbir düzenlemeden yana olmayız. Dolayısıyla, Meclis'e getirilen bu teklifi de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Hukuk önemlidir, adalet önemlidir ve elbette ki biz bütün bu süreçleri çok zengin birikimimizi, tecrübelerimizi devreye sokmak suretiyle inşa ediyor, yönlendiriyoruz" diedi.