Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu: Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunu yaptı. Operasyonda Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin euro ve 33 bin 300 dolar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde değeri açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunu gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Bartın, Niğde, Nevşehir, Bursa, Aksaray ve Konya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ele geçirilen 14 bin parça tarihi eser, 450 bin euro, 33 bin 300 dolar ve 276 bin lira İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

HANGİ TARİHİ ESERLER VAR?

Ele geçirilen eserler arasında bulunan, Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait pişmiş toprak ve bronz kandiller, pişmiş toprak ve bronz heykeller, hayvan figürleri, mezar stelleri, anıt taşları, M.Ö. 2600 dönemine ait yardımcı sikkeler, M.Ö. 2100 dönemine ait sikkeler, 15 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri, neolitik döneme ait taş balta uçları, tanrı heykelleri, insan figürleri ve savaş tanrısı Ares figürlü at alınlığı dikkati çekti.