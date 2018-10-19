Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu: Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde değeri açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunu gerçekleştirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, ele geçirilen 14 bin parça tarihi eser, 450 bin euro, 33 bin 300 dolar ve 276 bin lira İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.
HANGİ TARİHİ ESERLER VAR?
Ele geçirilen eserler arasında bulunan, Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait pişmiş toprak ve bronz kandiller, pişmiş toprak ve bronz heykeller, hayvan figürleri, mezar stelleri, anıt taşları, M.Ö. 2600 dönemine ait yardımcı sikkeler, M.Ö. 2100 dönemine ait sikkeler, 15 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri, neolitik döneme ait taş balta uçları, tanrı heykelleri, insan figürleri ve savaş tanrısı Ares figürlü at alınlığı dikkati çekti.
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