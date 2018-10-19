Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'la birlikte açılışını yapacağı rafineri için İzmir'e geldi

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak konuyla ilgili RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Aralık 2018 tarihinden itibaren Rosneft'in 1 milyon ton petrol tedarik edeceği Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) rafinerisi STAR'ın açılışının 19 Ekim günü için planlandığını belirtti.

ÜST DÜZEY DEVLET YETKİLİLERİ KARŞILADI

Azerbaycan Devlet Başkanlığı basın servisinin verdiği bilgiye göre, İlham Aliyev, iki ülke bayrağının dalgalandığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda üst düzey devlet yetkilileri tarafından karşılandı. Azerbaycan Devlet Başkanı onuruna düzenlenen askeri törende, Aliyev askerleri selamladı.

SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev ile Rosneft Başkanı İgor Seçin, daha önce 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren Rosneft'in Azerbaycan Devlet Petrol Rafinerisi STAR'a 1 milyon ton petrol tedarik edecek olan bir sözleşme imzalamıştı.

Yıllık kapasitesi yılda 10 milyon ton olan rafinerinin, Azeri Light, Kerkuk ve Urals gibi petrol türleri işlemesi planlanıyor. Rafineride, nafta, ultra düşük kükürt içerikli dizel yakıt, kerasin, petrol koku, sıvılaştırılmış gaz ve diğer ürünleri üretilecek.