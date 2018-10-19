Kayıt
23:45 19 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cemevi'ne ziyaret

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cemevi'ne ziyaret

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Alevi toplumu kardeşlerimiz, biz hiç onları kendimizden ayırmıyoruz, öyle bir ayrıma yol açmak isteyenlere de hep birlikte fırsat vermemeye çalışıyoruz" dedi.

    Kabe, Hac
    © AP Photo / Mosa'ab Elshamy
    Diyanet'ten hac ve umreye yüzde 57 zam
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret etti. Erbaş'ı vatandaşlar ile Alevi dedeleri karşıladı.

    Dernek başkanı ve Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt ile görüşen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ı, peygamberi bir olan bir millet olduklarını söyledi.

    Hazreti Peygamber'in nesli olan bütün ehli beyti tarih boyunca bağırlarına basan bir millet olduklarını vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

    "Elhamdülillah birlik ve beraberlik içerisinde millet olarak bugüne kadar geldik. Bundan sonra da inşallah kıyamete kadar hep birlikte aynı değerlerimizi birlikte yaşayarak devam edeceğiz. Neslimize de bu değerlerimizi aktara aktara gideceğiz inşallah. Alevi toplumu kardeşlerimiz, biz hiç onları kendimizden ayırmıyoruz, öyle bir ayrıma yol açmak isteyenlere de hep birlikte fırsat vermemeye çalışıyoruz. Ben salı günü doğmuşum, adımı Salih vermek istemişler. Annem, 'Hazreti Ali'ye benzesin' diye adımı Ali vermiş. Bizim milletimizin her ailesinde efendimizin neslinden bir isim mutlaka vardır. Dolayısıyla aynı düşünceye, inanca sahibiz. Kıblemiz, kitabımız, peygamberimiz bir, ehli beyt sevgisi noktasında hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik daha güçlenerek devam edecek".

    İçinde bulundukları cemevinin bir erkan makamı olduğunu belirten Erbaş, cemevinde Allah'ın, Peygamber'in ve ehli beytin isimlerinin anıldığını dile getirdi.

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf :
    Ahmet Hakan: Ey Diyanet, onca parayı ne yapıyorsun sen ya?
    Erbaş, Alevilerin cemevlerine yasal statü verilmesi talebine ilişkin, "Sizin talepleriniz, bizim de taleplerimiz sayılır. Devlet büyüklerimiz zaman içerisinde bunları karşılama noktasında gayret içerisinde olacaklardır. Cumhurbaşkanımızın selamını hepinize iletiyorum. Gelirken burayı ziyaret edeceğimi söyledim, çok mutlu oldu ve hepinize selam söyledi" ifadelerini kullandı.

    Manevi değerlerini kıyamete kadar gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Erbaş, "Biz hep birlikte el ele fitneye, fesada fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi devam ettireceğiz. Daha huzurlu, mutlu ve barış içerisinde bir toplum olacağız. İslam barış demek, Müslüman ise barış insanı. Barışın birliğin, beraberliğin devamı için hep birlikte elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

    Yurt ise Tunceli'ye ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanının geldiğine işaret ederek, ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

    Erbaş'a teşekkür eden Yurt, şunları kaydetti:

    "Nüfusunun yüzde 90'ından fazlası Alevi olan bir kentin cemevini ziyaretiniz ayrıca bizi onurlandırmıştır, şereflendirmiştir. Mehmet Görmez hocamızı birçok kez davet ettik, fırsat bulamadı, size nasip oldu. İslam birliği, beraberliği ve İslami kardeşlik açısından çok önemli bir adım olarak görüyoruz. İnşallah gelişinizle hayırlara vesile olaylar silsilesi de gelişir. En büyük beklentimiz, cemevlerine yasal statü meselesi. Bu anlamda size büyük görev düşüyor. Bunun olacağını düşünüyorum ama temennimiz kısa zamanda çözülmesi".

    Konuşmaların ardından Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim hediye ettiği Yurt da Erbaş'a, Hazreti Ali'nin timsali fotoğrafının işlemeli olduğu el dokuması halı takdim etti.

    Ziyarete Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve İl Müftüsü Aşır Durgun katıldı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sinema tarihinin en seksi karakterleri
    Sinema tarihinin en seksi karakterleri
    Karikatür
    'Putin'in sözünü ettiği Suriye'deki ABD'li rehineler hakkında bilgimiz yok'
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet