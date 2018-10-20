Erdoğan ile Suudi Kral, Kaşıkçı’yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştüler.

© REUTERS / Murad Sezer Kaşıkçı soruşturmasında 20 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı'nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çektiler. Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen Pazar akşamı da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.