Ailelerini 'sigarayı bırakmaya ikna eden' 100 çocuk bisikletleri kaptı

Kara, törende yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşamda sigaranın yeri olmadığını söyledi.
Çocukların ailedeki büyüklerinin sigarayı bırakmasında önemli rolü olduğunu vurgulayan Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var, kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak. AK Parti'nin yaptığı en önemli işlerden birisi kapalı mekanlarda sigara içilme yasağını getirmesidir. Torun ve çocuklar isterse ebeveynler çok daha rahat bir şekilde sigarayı bırakabilir" ifadelerini kullandı.
Kara, çocukların bisikletleri yürüyüş yollarında kullanmalarını ve başarılı birer öğrenci olmalarını isteyerek, "Kim ne derse desin biz bisiklet dağıtımlarına devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi 15 bin bisikleti dağıtacağız" dedi.
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