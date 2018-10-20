Star Rafinerisi Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen ve dün açılışı yapılan Star Rafinerisi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama geldi:

"İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi."

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Açıklamada, Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebileceği dile getirildi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞINI YILDA 1.5 MİLYAR DOLAR AZALTACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1.5 milyar dolar azaltacak" diyerek ekledi:

'İSTİHDAM OLANAĞI CABASI'

"Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz."