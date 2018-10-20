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13:29 20 Ekim 2018
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    Memur

    Devlet memurlarının fazla mesai ücreti 2.13 liraya çıkacak

    © AA /
    Türkiye
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    2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 16 kuruş artarak 2 lira 13 kuruşa yükselecek.

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    © AA / Ayşe Yıldız
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    AA'nın 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 8.1 artış gösterecek. 1 lira 97 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 lira 13 kuruş olarak uygulanacak.

    PERSONEL, ŞOFÖRLER…

    Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2.08 lira yerine 2.25 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

    Türk Lirası
    © AA /
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    ÜST DÜZEYLER…

    Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 2.25 lira fazla çalışma ücreti alacak.

    YÖK PERSONELİ…

    Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2.13 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

    Naci Ağbal
    © REUTERS / Umit Bektas
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    AÇIKÖRETİME YARDIMLAR…

    Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 3.68 lira ödemede bulunulacak.

    RASATHANE ÇALIŞANLARI

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 2.13 lira ödenecek.

    Memur
    © AA /
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    MEB…

    Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3,68 lira ödemede bulunulacak.

    HARCIRAHLAR

    Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 67.40 olarak korundu.

    EN TEPEDEKİLER…

    Dolar
    © AFP 2018 / LUIS ACOSTA
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    Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 61.50 lira olarak devam edecek.

    En alt kademedeki memura ödenen 38.75 liralık gündelik de değişmedi.

    Etiketler:
    mesai, memur, devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye
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