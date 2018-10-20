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13:29 20 Ekim 2018
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    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu girişi

    AK Parti'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı’nın ölümü ile ilgili açıklama yaptı.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
    AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay: Kaşıkçı'nın kaçırılmasına veya vahşi bir biçimde öldürülmesine mani olamadık
    Leyla Şahin Usta, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Türk yetkililerin, savcılığın yaptığı kovuşturma sonucunda bir takım delillere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı daha önce açıklamasını aslında daha kıymetli olurdu. Ancak iş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklamayı yaptılar. Çünkü her şey ortaya çıktı. Bütün delilleriyle açıklanacak yakında.

    'ASLINDA ULUSLARARASI TEHDİT SÖZKONUSU'

    Üzücü bir olay. Bir insanın, kimliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun oraya giren, bir iş için bir yere girmiş bir insanın katledilerek oradan çıkmıyor olması çok üzücü bir şey. Dünyanın gözünün önünde böyle bir şey yapılıyor olması hala uluslararası alanda güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığını görüyoruz.

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
    AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay'dan Kaşıkçı yorumu: Suudi Arabistan'a verip veriştirmenin bir anlamı yok
    'SADE SUUDİ YETKİLİLERİN TEK BAŞLARINA YAPMASI İNANDIRICI DEĞİL'

    Burada sade Suudi yetkililerin bu işi tek başına yaptıkları çok inandırıcı gelmiyor. Bu noktada açıklamalar gelecektir, ama üzücü bir olay. Keşke olmasaydı, değerli bir gazeteci. Dünyadaki mazlumlar için çok daha fazla katkı verecek insanın bu şekilde katledilecek olması çok üzücü.

    'BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ ÇABA SAYESİNDE AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDILAR'

    Evlilik için belge almaya gelmiş insana bir komplo kurulmuş gibi görünüyor. Titiz çalışma yapan Türk yetkililere teşekkür ediyorum.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay
    © AA / Murat Kula
    AK Partili Aktay: Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu fazlasıyla başına gelmiş oldu
    Bizim göstermiş olduğumuz çaba sayesinde Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır. Keşke yaşanmasaydı diyorum. Bütün dünya için ayıptır bu. Dahil olan bütün ülkelerin ayıbıdır diye düşünüyorum.

    'BİZİM MÜDAHİL OLAMAYACAĞIMIZI HERKES BİLİYOR'

    Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun içinde olduğunu ve bizim müdahil olmayacağımızı herkes biliyor. İstanbul'da olması tabi ki üzücü bir olay. Ama dediğim gibi buradan Türkiye üzerine de bir, bu konuyla ilgili yanlış bir algı oluşturmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu İngiltere'de de Fransa'da da Amerika'da da olabilirdi.

    Abdulhamit Gül
    © AA / Ali Balıkçı
    Adalet Bakanı Gül'den Kaşıkçı açıklaması: Türkiye süreci çok başarılı yönetiyor
    'TÜRKİYE CİDDİ VE BAŞARILI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR'

    Tam tersine Türkiye ciddi bir irade sergileyerek, konsolosluğun içine girerek bütün inceleme ve araştırmaları yapıp delilleri ortaya çıkartmıştır. Türkiye ciddi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Bunu kimsenin unutmaması gerekiyor.

    Bir insan öldürüldü. Tabi ki Suudi Arabistan kendini savunacak açıklamalar yapacaktır. Adli Tıp raporu hepsini ortaya koyacaktır.

    Etiketler:
    AK Parti, Cemal Kaşıkçı, Leyla Şahin Usta, Suudi Arabistan, Türkiye
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