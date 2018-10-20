Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü günün sabahına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce Topkapı'da bir ev satın aldığı belirlendi. İşte o evin bulunduğu binada kaydedilen görüntüler A Haber'de yayınlandı.

Görüntülerde, sabaha karşı 04.58'de Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz'in eve girdiği görülüyor. Daha sonra evden ayrılan Kaşıkçı ve nişanlısı saat 12.17'de tekrar eve giriş yapıyor.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.