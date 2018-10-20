Erdoğan, Diyarbakır'da: Kılıcınız keskin, kaleminiz güçlü olacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu'nun açılışında konuşuyor: Onlar çukur kazdılar, biz ise bu abideleri diktik.