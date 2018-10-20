Erdoğan, Diyarbakır'da: Kılıcınız keskin, kaleminiz güçlü olacak

* Bir ülkenin kuruluşu ve geleceği kılıçla kalemin ucundadır. Kılıcınız keskin, kaleminiz güçlü olacak.
* Diyarbakır'da çukurlar kazarak ülkemizin geleceğini oraya gömmek istediler.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu'nun açılışında konuşuyor: Onlar çukur kazdılar, biz ise bu abideleri diktik.
* Bir ülkenin kuruluşu ve geleceği kılıçla kalemin ucundadır. Kılıcınız keskin, kaleminiz güçlü olacak.
* Diyarbakır'da çukurlar kazarak ülkemizin geleceğini oraya gömmek istediler.
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