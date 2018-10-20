Büyük usta Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi'nde, 90 yaşında vefat eden fotoğrafın duayen ismi Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı.

Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi. Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!" ve Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın" şeklindeki sözlerinin yer aldığı afiş asıldı.

© AA / Ahmet Bolat Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlendi

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Bir yakını tarafından getirilen Ara Güler'in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu. Saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra sahnede duduk ve keman sanatçıları, 'Dle yaman', 'Sarı Gelin' ve 'Grunk' türkülerini seslendirdi.

© AA / Arda Küçükkaya Törende duduk ve keman sanatçıları, "Dle yaman", "Sarı Gelin" ve "Grunk" türkülerini, seslendirdi.

Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma getirildi. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu.

© AA / Belgeselci Coşkun Aral, Ara Güler'in naaşının yanında

Asistanı Fatih Aslan ile yakınları, taziyeleri Ara Cafe'de kabul ederken, törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Güler'in çok sayıda seveni katıldı.

© AA / Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı

'ARŞİVİNİ TÜRK MİLLETİNE EMANET ETTİ'

© AA / Onur Çoban İlber Ortaylı: Ara Güler olmasa yaşadıklarımızı unutacaktık

Ara Güler'in asistanı Fatih Aslan, törene katılanları selamlayarak, "Umuyorum huzurlu gitti. Son anına kadar yanındaydım. Her şey istediği gibi oldu. Müzesini açtı, arşivini, önemli ellere kıymetli insanlara ve bütün Türk milletine emanet etti. Zaten o da öyle söylüyordu. Türk milletinin malıdır. Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit bey bu taşın altına elini koydu. Ara ağabeyimin istediği şekilde yapacak. Öncelikle Ferit Bey'e, bütün Doğuş Grubu'nun çalışanlarına çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Aslan, hastanede Ara Güler'in son anına değin yanında olduğunu anlatarak, "Gözlerime baktı son kez. Elini son kez kaldırdı. Elimi tut dercesine. Elini tuttum. Ben ailemden annemi kaybettim, genç yaşta kardeşimi kaybettim hiç bu kadar üzüleceğimi tahmin etmezdim" diye konuştu.

'KENDİNİ SANATÇI DEĞİL FOTO MUHABİRİ OLARAK TANIMLAMAYI SEÇERDİ'

© Fotoğraf : DHA Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ara Güler'le ilgili "Alçak gönüllü kişiliğiyle kendisini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlamayı seçerdi ancak o çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olmuş, büyük bir sanatçıydı" dedi.

Oktay, "Duayen sanatçımızı daima güler yüzüyle saygıyla hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler'in 'İstanbul'un gözü' olarak bilindiğini ancak Güler'in aynı zamanda bir dünya vatandaşı, dünya fotoğrafçısı olduğunu vurguladı.

© AA / Ara Güler'in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürüldü.

Törenin ardından Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde kilise görevlileri tarafından cenaze aracına konularak, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

Cenazeye kilise kapısına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ara Güler'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

© AA / Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ara Güler'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

Kilisede düzenlenen ayinin ardından Güler'in tabutu, cenaze aracına taşındı.

Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'dan getirilen toprak ve kara yemiş de mezara konuldu.