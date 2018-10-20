Perinçek: Ateist değil Müslümanım

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Perinçek: Türkiye, Suriye'yle kaçınılmaz olarak ilişki kuracak

Yeni Akit yazarı Mehmet Koçak, Atatürk yönelik hakaret içeren sözleri hapis cezası alan tarihçi Mustafa Armağan ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek buluştu.

"Son zamanlarda buluşup görüştüğüm o kişilerden biri Doğu Perinçek'tir. Doğrusu ben, onunla buluşmadan, tartışmadan ve onu ondan dinlemeden önce çok farklı bir Perinçek tanıyormuşum" diyen Akit yazarı Koçak, Perinçek'in, "Ben inançlar üzerinden siyaset yapılmasını ve o yüce değerlerin istismarına ısrarla karşıyım. Ancak, merakınızı gidermek için ifade edeyim ki ben ateist değil Müslümanım. Bayram namazlarını kaçırmam, Cuma namazlarına vakit nispetinde gitmeye çalışıyorum" dediğini aktardı.

'İSLAM DÜNYASINDAKİ DAĞINIKLIK ANCAK ÜMMET ANLAYIŞIYLA AŞILABİLİR'

Habere göre, Perinçek ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Hz Peygamberimiz müstesna bir insandır. Zulme karşı birleştirici olan ümmet anlayışıyla kabileleri İslam'ın temel prensiplerinde birleştirmeyi başaran büyük bir devrimcidir. Ümmetin birleştirici ruhundan uygarlıkla bütünleşen medeniyetler doğmuştur. İslamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki değerleri yüceltmişlerdir. Ümmet anlayışı ile de çeşitli etnik kökenden gelen toplulukları bir arada tutmuşlardır. Bugün İslam dünyasındaki dağınıklık ancak ümmet anlayışıyla aşılabilir."

Koçak buluşmayı şöyle anlattı:

"Doğu Perinçek ile benim ikinci buluşmam oldu. O ilk buluşmada sorduğum her soruya ayrıntılı cevaplar almıştım. Bazı cevapları ve değerlendirmeleri beni şaşırtmıştı. Değerli dostum araştırmacı-tarihçi-yazar Mustafa Armağan ile sohbetimizde Doğu Perinçek'ten duyduklarımı naklettim. O da benim anlatımlarıma şaşırmış ve benim davetim sonucu Doğu Bey ile de görüşerek üçlü bir buluşma gerçekleştirmek konusunda sözleştik. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığındaki buluşmamız gerçekten çok önemli ve anlamlı oldu."