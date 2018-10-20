Antalya'da 41 piton yavrusuna özenle bakıyorlar

© AP Photo / Alan Diaz Çöp bidonlarının yanında 3 metrelik bir piton bulundu

Antalya Akvaryum bünyesinde kurulan WildPark'ta ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği piton yılanının 41 yavrusu oldu. Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasındaki parkta, binlerce balık ve 100'ün üzerinde sürüngen bulunuyor.

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda 78 kilogram ağırlığında iki 'albino Burma pitonu'nun bulunduğu parkta, 50 yumurta bırakan dişi pitonun 41 yavrusu yumurtadan çıktı. Parkın görevlileri, laboratuvar ortamına aldıkları yavru pitonlara özenle bakıyor. Eldivenle dokunulan yavrular, anne babasından ayrı olarak besleniyor.

WildPark sorumlu veteriner hekimi Kadir Yatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dişi pitonun üç aylık hamilelik sürecinden sonra 50 yumurta bıraktığını söyledi. "75 gün kuluçka süresinden sonra 41 yavru çıktı. Doğada olsa bir ya da iki yavru hayatta kalabilirdi." diyen Yatan, albinoların doğada kamufle olamadıklarından direkt av olduklarını dile getirdi.

Yavrulara doğal ortam oluşturduklarını aktaran Yatan, annenin doğum sırasında canlı ağırlığının yüzde 35'ini kaybettiğini, hiç yem almadığını ifade etti. Hayvanın vitamin, mineral ve proteinleri yumurtaya sevk ettiğini anlatan Yatan, "Pitonlar doğada yem bulamadıkları için küçük cansız yavruları yemeye başlar. Onun için yumurtaları annenin yanından alıyoruz, kuluçka dönemini laboratuvarda yapıyoruz. Bakımını da özenle gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.