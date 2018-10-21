Yıldırım: Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da yaptığı konuşmada, "Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır. Hizmet yapmazsanız hiç kusurunuz olmaz, hiçte ceza almazsanız" diyerek dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile olan anısıyla salondakileri güldürdü.
Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Erzincan'a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen, '2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü' çalıştayına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada 2006'dan itibaren kanunların tamamından özürlü, sakat ifadelerinin ayıklanıp tek engelli tanımı konulduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Yıldırım, birçok mevzuatın buna göre düzenlendiğini belirtti. Yıldırım konuşmasında özel eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin işlerini yapmaya kalkışması durumunda sadece istihdam edeceği personelin parasını karşılayamayacağını ifade ederek şöyle konuştu:
- Elli bin insanımız bu işten ekmek yiyor. Engellilerin eğitimini yapıyor ve ayrıca, tesis, gidiş geliş yol parasıyla devleti de bu anlamda büyük bir yükten kurtarıyor. Devlet sizin kadar da başarılı yapamaz onu da söyleyeyim. Mevzuat diye bir şey var, sizde mevzuat hazretleri yok. Devletin her işinde mevzuat vardır, mevzuatın önüne geçmek zordur, bunu yapanlarda cezasız kalmaz. Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır. Hizmet yapmazsanız hiç kusurunuz olmaz, hiçte ceza almazsanız.
— Bir gün bir genel müdür yardımcısını görevden aldım. Cumhurbaşkanı da Sayın Ahmet Necdet Sezer, geri gönderdi, iade etti. Görevden alınması uygun değildir. Türkiye'de binlerce genel müdür yardımcısı var. Merak ettim biliyor mu tanıyor mu? acaba. Randevu aldım gittim, 'Sayın Cumhurbaşkanım ben bu arkadaşı görevden aldım siz iade ettiniz. Tanıyor musunuz bu arkadaşı?' dedim. 'Yok' dedi. 'Peki niye böyle bir tasarrufta bulundunuz' dedim. 'Dosyasına baktırdım hiçbir şeyi yok' dedi. Bende işte tam onun için aldım. Adam hiçbir iş yapmamış ki bir şey olsun dosya da. Ömrü boyunca hiçbir sorumluluk almamış, hiçbir şeye imza atmamış, ne olacak dosyada. Tertemiz. Bizim Nazmi Amca vardı ayakkabıcı, muzip bir adamdı, gelen müşteriler soruyor, sağlam bir ayakkabı ver bana Nazmi amca çok sağlam olsun. O da raftan indirir bu ayakkabı çok sağlam diyordu, hiç giymezsen 10 sene giyersin derdi.
'SOSYAL DEVLETİN DE ÖLÇÜSÜNÜ YERİNDE TUTMAKTA FAYDA VAR'
Yıldırım konuşmasında ayrıca Türkiye'nin sosyal devlet olma alanında son 15 yılda büyük mesafe kat ettiğinin altını çizerek; "Türkiye'nin toplam sosyal destekleri 2002'de 3 milyar 100 milyondu, şu an yıllık 52 milyar lira sosyal destek yapılıyor. Ancak önceki ziyaretlerden birinde yaşlı bir amca geldi, hanımı vefat etmiş evlenecek, bir türlü evlenemiyor, beni evlendir dedi. Hanımlara para veriyorsunuz kimse yüzümüze bakmıyor, evlenemiyoruz dedi. Dolayısıyla sosyal devletin de ölçüsünü, ayarını yerinde tutmakta fayda var" dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım, çalıştayın ardından Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserine katıldı. Yıldırım, Uğur Işılak'ın sahne aldığı konserin ardından millet bahçesi ve kıraathanesinin açılışını yaptı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)