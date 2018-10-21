Annelerinin IŞİD'e kaçırdığı iki kardeş, 4 yıl sonra babalarına kavuştu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, anneleri Fatma K.'nın 4 yıl önce IŞİD'e katılırken yanında götürdüğü ve hayatını kaybetmesinin ardından sahipsiz kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonrasında babaları Yılmaz K.'ya kavuştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Yılmaz K.'nın eşi Fatma K., 4 yıl önce çocukları Umut ve Hatice Nisa'yı alarak Irak'a kaçtı. IŞİD'in elinde olduğu öğrenilen kadının bir süre hayatını kaybetmesi üzerine sahipsiz kalan çocukların Bağdat'ta bir cezaevinde 363 ve 364 koduyla kaldığı belirlendi.

Dışişleri Bakanlığı, anneleri ölen çocukları Türkiye'ye getirmek için girişimlerde bulundu. Bağdat Büyükelçiliği personellerince cezaevinden alınan çocuklar uçakla Irak'tan Ankara'ya getirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan baba Yılmaz K. da çocuklarını alabilmek için Ankara'ya gitti. Çocuklarını karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Yılmaz K., iki yavrusunu yetkililerden teslim alarak Çorlu’daki evlerine döndü.

Çocuklarına kavuşmanın büyük sevincini yaşadığını ifade eden Yılmaz K., "AK Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’ya ve tüm yetkililere teşekkür ederim. 4 yıldır çocuklarımı göremiyordum. Sonunda kavuştum onlara. Çok heyecanlandım ve çok mutluyum. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.