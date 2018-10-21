Kartal'da tepki çeken asfalt çalışması

Kartal Belediyesi'nin yaptığı asfalt çalışması, tepkilere neden oldu. Vatandaşların kullanımına daha uygun olmasının yanı sıra görsel açıdan da daha iyi olan parke taşlarının üstleri CHP'li Kartal Belediyesi'nce asfaltlandı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya simsiyah bir zift yığını çıktı.

Sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf tartışma yarattı. İstanbul Kartal'da hiçbir sorunu olmayan parke döşeli sokak, Kartal Belediye ekiplerince asfaltlanarak zifte boğuldu.

CHP'li Kartal Belediyesi

Milletimizin Paralarını Çar Çur eden Zihniyete. Kartal'ın en işlek yerlerinden biri olan Atalar Caddesi'ne Kartal Belediyesi geçtiğimiz yıl parke taş döşedi. Aradan bir yıl geçmesine rağmen belediyenin parke taş üzerine asfalt dökmesi.? pic.twitter.com/Qa98QfuxaH — kadir Demirbas. FB💛💙 (@KadirDemirbas6) October 21, 2018

​İstanbul Kartal'da hiçbir sorunu olmayan parke döşeli sokak, Kartal Belediye ekiplerince asfaltlanarak adeta zifte boğuldu.

KARTAL BELEDİYESİ: YÜZDE 81 BÖLGENİN ASFALTLANMASINI İSTEDİ

Tepkiler üzerine Kartal Belediyesi, bölgede bir kamuoyu yoklaması yapıldığını ve yüzde 81 çoğunluğun bölgenin asfaltlanmasını istediğini aktardı.

Yazılı açıklamada "mesnetsiz iddia ve yorumların" gerçeği yansıtmadığı vurgulandı ve "Zamanla yıpranmış, tamiri mümkün olmayan zaman zaman sağlık açısından yaralanmalara, hendek ve çukurların oluşmasına ve kazalara sebep olan Atalar Caddesi, vatandaşların ve esnafın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına, kış şartları ağırlaşmadan talebe çok hızlı bir şekilde cevap vermek için asfaltlanması gerçekleştirilmiştir" denildi.

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