AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'tan '24 yaşında emekli olacak' iddialarına yanıt

Bunun üzerine, Meclis Başkanlığı da Kadak'ın 65 yaşında emekli olacağı yanıtını kendisine yazılı olarak iletti.
Adım: Rumeysa Kadak,— Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) October 18, 2018
Yaşım: 22
65 Yaşında Emekli olacağım
Arkadaşlar Kazakistan’da programdaydık. BİNLERCE mesaj atmışsınız!:)
Fakat size kötü bir haberim var: iki yıl sonra emekli olamıyorum. Biliyorum, 24 yaşında emekli olmamı dileyenleriniz vardı. Fakat 65’i beklemem gerek. pic.twitter.com/2Nt0uvFTOd
'SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR'
Bu cevabı takipçileriyle paylaşan genç vekil, "Size kötü bir haberim var; iki yıl sonra emekli olamıyorum" ifadelerini kullandı.
EYT tartışması 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra emekliliği hak edenlerin durumunu da gündeme getirmişti.
Bazı kişiler, AKP'li Rümeysa Kadak'ın anne-babasıyla milletvekili rozeti takılırken çekilmiş fotoğrafının altına, "Adı: Rumeysa Kadak, Yaşı: 22. Kendisi Türkiye'nin en genç milletvekili. 24 Haziran 2020 tarihinde sadece 24 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Ama o hiçbir zaman ‘bu millete kambur' olmayacak. Reis öyle diyor" yazılı görseli paylaşmıştı.
EMEKLİ OLAMIYORUM
AKP'li vekil, Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman'ın kendisine gönderdiği emekliliğiyle ilgili şu bilgi notunu da paylaştı.
Kadak bilgi notunda şu ifadelere yer verdi, "5510 sayılı kanunun 43. Maddesine göre en az 2 yıl milletvekilliğinde bulunup bu süre içerisinde Başbakanlık Müsteşarına endeksli prim ödenmesi şartının yanında, kanunun 28. Maddesinde belirtilen prim ödeme ve yaş şartının tamamlanması halinde milletvekili statüsünde emekli olunabilmektedir. Yapılan incelemede doğum tarihiniz itibariyle 65 yaşını dolduracağınız 17.05.2061 tarihinden seçimlerin normal süresinde yapılacağı dikkate alınarak hak edeceğiniz fiili hizmet zammı süresi düşüldükten sonra 15.03.2060 tarihinde emekli aylığı bağlanabileceği anlaşılmıştır".
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)