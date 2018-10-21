Tarihi eser operasyonunda ele geçirilen 14 bin parçanın yarısı, bir iş adamına ait depodan çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta önemli bir operasyona imza attı. Türkiye'deki tarihi eserleri yurtdışına kaçıran şebeke, polis ekiplerinin düzenlediği baskınla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan bir albayla bir emniyet müdürünün, definecilerden ve hırsızlardan tarihi eser alan toplayıcıları organize ettikleri iddia edildi. Toplayıcılardan tarihi eser satın alan eski kamu çalışanlarının bu ürünleri zengin iş adamlarına pazarladıkları bildirildi.

SARIGÖL'E AİT DEPODA BULUNAN 8 BİN PARÇA TARİHİ ESER MÜZE ENVANTER KAYITLARINA İŞLETİLMEMİŞ

Operasyonda ele geçirilen 14 bin eserden yaklaşık 8 bininin, havayolu şirketlerine hizmet veren bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan Gökhan Sarıgöl'e ait depolarda ele geçirildiği öğrenildi. İddiaya göre, maket uçak müzesi bulunan Gökhan Sarıgöl değerli eser sergilemek için de bir süre önce izin aldı. Müze açma ruhsatı alan Sarıgöl, yaklaşık 5 aydır bir işlem yapmadı. Ele geçirilen eserlerin müze envanter kayıtlarına işletilmediği belirtildi. Envanter kayıtlarına, işletilen eserlerin hırsızlık durumları dışında yurtdışına görüntülemeyeceği kaydedildi.

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Durumla ilgili Gökhan Sarıgöl'e işlem yapıldı. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 26 şüpheliyle birlikte işlem yaptığı Sarıgöl ev hapsiyle cezalandırıldı.

'NOTER ONAYLI İZNİM VAR'

İş adamı Sarıgöl yaptığı açıklamada, gözaltı işleminin ardından serbest kaldığını savunarak "2018 yılı Ağustos ayı itibariyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan resmi olarak Tarih Müzesi izni almak suretiyle, arkeolojik eserleri sergilemek ve kayıt altına almak için resmi müze defterlerimi noter onaylı olarak bir buçuk ay önce aldım. Dünyanın en büyük model uçak müzesi sahibiyim. Bunun haricinde de birçok konuda kolleksiyonerlik yapmaktayım.

Kolleksiyonlarım dünya çapında bilinmektedir ve binlerce kişi müzemizi ziyaret etmektedir.Tarih konusuna özel ilgim nedeniyle dünyadaki elliden fazla müzayedede ve açık arttırım sitelerinden alınmış olan eserlerin hepsi faturalıdır ve kataloglardaki fotoğraflar ile tüm dökümleri bende mevcuttur ve Savcılık dosyasında mübrezdir. Hakkımda isnat olunan suçları kabul etmiyorum. Hiçbir suretle en ufak bir eserin kaçakçılığını ve satışını yapmadım. Bu yönde bir delil ve bulgu mevcut değildir" dedi.

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Ancak mahkemenin Sarıgöl'ün tutuklanmasına karar verdiği ortaya çıktı. İş adamının kalp ve şeker hastalıkları sebebiyle cezaevine gönderilmediği, cezasının ev hapsine çevrildiği öğrenildi.