Erdoğan: Kaşıkçı konusunda 'detaylı' açıklamalarımı salı günü yapacağım

Erdoğan'ın, burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
— Hatta sürücüsüz ilk metro çalışıyor. Yeni bölümle Üsküdar'dan Çekmeköy'e 27 dakikada gidilebilecek. Bu hattın günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma hesaplanıyor. İş bilenin kılıç kuşananındır. İstanbul'da metro hatları uzunluğu 170 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz. Bu yıl sonuna kadar, metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da inşallah hizmete açıyoruz.
'ÇOK ÖNCEDEN TAMAMLANMASI GEREKİYORDU'
'HEDEF BİN KİLOMETRE'
— Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız. İstanbul'un ulaşım sorununu çözmeden bize durmak yok. Bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, Doğuş Grubu, mimarından mühendisine tüm emeği geçenlere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
'CHP HESABINI VERDİ Mİ?'
— Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin.
— Hangi göreve gelirsek gelelim, İstanbul'a aşığım. Bu aşkı kimseyle tartışmam. İstanbul'a hizmet sevgisi hep ayrı bir yerde durmayı sürdürdü. Bu şehri dünyanın ve Türkiye'nin kalbi olarak görüyoruz. İstanbul sarsılırsa Türkiye sarsılır. İstanbul'u küresel merkez olma hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz.
'SIRADA KANALİSTANBUL VAR'
'UYUŞTURUCUYU AFFEDEN BİR İKTİDAR OLARAK MI ANILALIM?'
— Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?
CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI
GÜNDE ORTALAMA 700 BİN YOLCU
20 kilometrelik çift tünel ve 2,7 kilometre bağlantı tünelleri bulunan hatta, 6 vagonlu 21 metro aracı hizmet verecek. Saatte tek yönde 65 bin yolcu kapasiteli metro hattında günde ortalama 700 bin yolcu taşınacak. Metronun hizmet vermeye başlamasıyla yılda 15 bin 424 aracın trafikten çekilmesi ve yıllık 77 bin 246 ton karbondioksit emisyonunda azalma sağlanması hedefleniyor.
YOLCULUK SÜRELERİNİ KISALTACAK
Metro hattında her 5 dakikada bir sefer yapılacak. Böylece, Sancaktepe'den Üsküdar'a 27, Ümraniye'ye 15,5, Yenikapı'ya 39, Topkapı'ya 45,5, Taksim'e 47, Mecidiyeköy'e 55, Hacıosman'a 71, Atatürk Havalimanı'na 71 ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada yolculuk yapılacak.
İLK ETABI ARALIK 2015'TE AÇILDI
YOLCU BİRİKMELERİNİ ÖNLEYECEK
Akıllı şehir konseptinde önemli bir adım olarak görülen metro güzergahındaki tüm akıllı sistemler bir merkezde birleştirilerek ulaşım ağı kendi içinde entegre olacak. Bu sistem sayesinde; seyahat süreleri kısalacak, yolcu birikmesi önlenecek ve bekleme süreleri azalacak. Sürücüsüz metro hatları; Singapur, Barcelona, Kopenhag, Dubai, New York, Roma ve İstanbul'da bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)