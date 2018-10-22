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03:32 22 Ekim 2018
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Kaşıkçı konusunda 'detaylı' açıklamalarımı salı günü yapacağım

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın detaylarını salı günü grup toplantısında anlatacağını söyledi. İstanbul'da metro açılışında konuşan Erdoğan, af tartışmalarına da değindi ve "Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?" ifadesini kullandı.

    Suudi Kralı Selman ile Veliaht Prensi Selman, arşiv foto (Mayıs 2012),
    © AP Photo / Hassan Ammar
    Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı ikinci etabının açılışını gerçekleştirdi.

    Erdoğan'ın, burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

    — Hatta sürücüsüz ilk metro çalışıyor. Yeni bölümle Üsküdar'dan Çekmeköy'e 27 dakikada gidilebilecek. Bu hattın günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma hesaplanıyor. İş bilenin kılıç kuşananındır. İstanbul'da metro hatları uzunluğu 170 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz. Bu yıl sonuna kadar, metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da inşallah hizmete açıyoruz.

    'ÇOK ÖNCEDEN TAMAMLANMASI GEREKİYORDU'

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
    Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Kaşıkçı sakinleştirilmek istenirken öldü, halıya sarılan cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi
    - Bu hattın çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi; Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir.

    'HEDEF BİN KİLOMETRE'

    — Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız. İstanbul'un ulaşım sorununu çözmeden bize durmak yok. Bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, Doğuş Grubu, mimarından mühendisine tüm emeği geçenlere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

    'CHP HESABINI VERDİ Mİ?'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahında seremoni alanına ABD Başkanı Trump ile birlikte gitti. İki lider bir süre ayaküstü sohbet etti.
    © REUTERS / REINHARD KRAUSE
    Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
    - Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz? Kimdi oranın belediye başkanı, CHP. O çöplük patladığı zaman orada kaç kişi öldü? 39 kişi öldü. Peki CHP, bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi.. Niye verdi? Çünkü bu millet bir daha bunlara ne ilçelerimizde, ne İstanbul'umuzda bunlara görev vermedi. Şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de Mart 2019'da alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok.

    — Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin.

    — Hangi göreve gelirsek gelelim, İstanbul'a aşığım. Bu aşkı kimseyle tartışmam. İstanbul'a hizmet sevgisi hep ayrı bir yerde durmayı sürdürdü. Bu şehri dünyanın ve Türkiye'nin kalbi olarak görüyoruz. İstanbul sarsılırsa Türkiye sarsılır. İstanbul'u küresel merkez olma hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz.

    'SIRADA KANALİSTANBUL VAR'

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    Kanal İstanbul'da 'yeni şehir'
    - İstanbul'u, küresel merkez hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz. 29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sıradan bir yatırım değil. Türkiye'nin böyle bir işi gerçekleştirebileceğine inanmayanların gözüne uyku girmiyor. Geçen bir köşe yazarı havalimanının olduğu yer bataklık diyor. Burası yürümez, burada neler olacak diyor. Sen işine bak, karikatüristsen karikatür çiz. Sen ne anlarsın. İlk olarak 90 milyon yolcu kapsitesiyle açacağız. Sırada Kanalistanbul var. Çamlıca'daki muhteşem camimizin inşaatı da bitmek üzere.

    'UYUŞTURUCUYU AFFEDEN BİR İKTİDAR OLARAK MI ANILALIM?'

    — Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?

    CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

    Devlet Bahçeli
    © AA / Abdulhamit Topal
    Bahçeli: İttifak başka, af teklifi başka
    - Ülkemize yönelik saldırıların şiddeti artarken mahiyeti de değişiyor. Cemal Kaşıkçı konusunda kararlıyız ortaya çıkaracağız dedik. Bu konuyla ilgili açıklamalarımı salı günü grup toplantısında yapacağım. Burada adaleti arıyoruz. Bu tüm çıplaklığıyla ortatya çıkacak. Sıradan atılan bazı adımlarla değil. 15 kişi buraya neden geldi, 18 kişi neden tutuklandı. Salı günü çok farklı bir biçimde anlatacağım. Detaya gireceğiz.

    GÜNDE ORTALAMA 700 BİN YOLCU

    20 kilometrelik çift tünel ve 2,7 kilometre bağlantı tünelleri bulunan hatta, 6 vagonlu 21 metro aracı hizmet verecek. Saatte tek yönde 65 bin yolcu kapasiteli metro hattında günde ortalama 700 bin yolcu taşınacak. Metronun hizmet vermeye başlamasıyla yılda 15 bin 424 aracın trafikten çekilmesi ve yıllık 77 bin 246 ton karbondioksit emisyonunda azalma sağlanması hedefleniyor.

    metro
    © AA /
    İstanbul'da metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kurtköy'e uzatılacak
    Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, diğer toplu ulaşım güzergahlarıyla da bağlantılı olacak. Üsküdar'dan Marmaray'a entegre olan hat, buradan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metro hatları ve Altunizade'de metrobüs ile bağlantılı olarak ulaşım kolaylığı sunuyor. Ayrıca Dudullu-Bostancı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hatları tamamlandığında buralarla da entegre olacak. Ayrıca ileride hizmete girecek Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı ile de bağlantılı olarak hizmet verecek.

    YOLCULUK SÜRELERİNİ KISALTACAK

    Metro hattında her 5 dakikada bir sefer yapılacak. Böylece, Sancaktepe'den Üsküdar'a 27, Ümraniye'ye 15,5, Yenikapı'ya 39, Topkapı'ya 45,5, Taksim'e 47, Mecidiyeköy'e 55, Hacıosman'a 71, Atatürk Havalimanı'na 71 ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada yolculuk yapılacak.

    İLK ETABI ARALIK 2015'TE AÇILDI

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez, metro deyince akla CHP gelir
    Üsküdar-Yamanevler'e kadar olan ilk etabı Aralık 2015'te açılan hat 10,5 kilometre ve 9 istasyondan oluşuyor. Birinci kısım; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler istasyonlarından oluşurken, ikinci etapta 7 istasyon bulunuyor. 9,5 kilometre uzunluğuna olan ikinci etapta; Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl ve Çekmeköy istasyonları yer alıyor.

    YOLCU BİRİKMELERİNİ ÖNLEYECEK

    Akıllı şehir konseptinde önemli bir adım olarak görülen metro güzergahındaki tüm akıllı sistemler bir merkezde birleştirilerek ulaşım ağı kendi içinde entegre olacak. Bu sistem sayesinde; seyahat süreleri kısalacak, yolcu birikmesi önlenecek ve bekleme süreleri azalacak. Sürücüsüz metro hatları; Singapur, Barcelona, Kopenhag, Dubai, New York, Roma ve İstanbul'da bulunuyor.

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    Etiketler:
    Af, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Cemal Kaşıkçı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Suudi Arabistan, Türkiye
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