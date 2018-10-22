Çavuşoğlu golf oynadı: 8 senede iyi bir noktaya geldim

© REUTERS / Henry Nicholls Trump, İskoçya'da protestoların gölgesinde golf oynadı

Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Cavit Yıldız ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir karşı karşıya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile Özdemir ikilisi Demirören ile Yıldız'a karşı mücadele etti. Eşit skorla son bulan oyunun ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sabah biraz yağmurluydu. Ama bu saha gerçekten güzel. Dizaynı da güzel. Yürümek için de iyi. Bugünün en büyük karı arkadaşlarla yürümek oldu. Gelecek hafta Antalya'da THY Open başlıyor. Dünyanın 1 numarası Justin Rose'un da aralarından yer aldığı en iyi oyuncular geliyor. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Ara sıra vakit bulunca böyle turnuvalara destek vermeye geliyoruz. Aynı zamanda spor yapıyoruz. Rahmetli Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvada da oynamıştım. Kış boyunca Antalya'da da golf sporumuzun Antalya'nın Türkiye'nin tanıtımını da yapacağız. Dünyanın her yerinden profesyonellerin yanı sıra iyi amatör sporcular da getiriyoruz. Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz. Bu sporun gelişimine inşallah sizlerle katkı sağlayacağız" dedi.

Yurt içi ve Yurt dışı çalışmaları sebebiyle kendine vakit ayıramayan TC Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu,uzun bir aradan sonra Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge organizasyonuna katılarak golf oynadı. pic.twitter.com/4jhB3WVWMg — Mevlüt Çavuşoğlu Fan (@FanMevlut) October 21, 2018

​'SEVDİĞİM BİR SPOR'

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8 senedir golf oynadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "2010'da Antalya'da başladım. Son 2-3 yıldır istediğim sıklıkta oynayamıyorum. Sürekli seyahatler var. Sevdiğim bir spor. Önceden futbol oynuyordum. Severek oynuyordum. 8 senede iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim" diye konuştu.

'DOSTLUK KAZANDI'

Mevlüt Çavuşoğlu, Yıldırım Demirören ve Cavit Yıldız'dan oluşan takımla bugün berabere kaldıklarını dile getirerek, "İlk 13-14 çukurda biz kazanmıştık. Sonra Double Or Nothing oynadık. Onu da Yıldırım Başkan'ın ekibi kazandı. Sonuçta dostluk kazandı. Daha da iyi oldu" şeklinde konuştu.

Kemer Country Golf Kulübünde 4. kez gerçekleştirilen @TcellPlatinum Golf Challenge heyecanı sürüyor. 📽️



RÖPORTAJ 🎤

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pic.twitter.com/WIgGhVxaq5 — Sporx (@sporx) October 21, 2018

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