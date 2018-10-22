'Türkiye medyası Kaşıkçı sınavında geride kaldı, muhabirler, 'Batılı gazetecilere bilgi verilmesi devletin tercihi' diyor'

Faruk Bildirici,"Servis gazeteciliği" başlığıyla yayımlanan yazısında "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yer, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu. Doğal olarak, bu olayla ilgili belge ve bilgi içeren haberlerin ağırlıklı olarak Türkiye medyasında yayımlanması beklenirdi" ifadesine yer verdi.

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Washington Post, New York Times, Al Jazeera ve AP'nin Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak okurlarına detaylı bilgiler aktardığını söyleyen Bildirici, "Görüldüğü gibi, Türkiye medyası "Kaşıkçı sınavı"nda geride kaldı. Bunun nedenlerini gelişmeleri izleyen muhabir ve editör arkadaşlarla konuştum" aktarımında bulundu.

Bildirici, konuştuğu kişilerin kendisine şunları söylediğini belirtti:

— Batılı gazetecilere bilgi verilmesi devletin tercihi. İletişimle ilgili yetkililer, dışarıda kamuoyu oluşturmak için bu stratejiyi oluşturdu. Türkiye'nin elinden geleni yaptığının dünyaya anlatılması ve S. Arabistan üzerinde baskı kurulması amaçlandı. Bunu başardılar da. Ama hiçbir resmi açıklama yapılmaması eksiklikti, güvenilirliği tartışmalı haberlerin yayılmasına izin verdiler. Avrupa ve ABD medyasına konuşan yetkililer bizden uzak durdu, yeterli bilgi vermedi.

'HABERCİLİKTE GERİ KALINMASINA HAKLILIK KAZANDIRMAZ'

© AP Photo / Emrah Gürel Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Kaşıkçı sakinleştirilmek istenirken öldü, halıya sarılan cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi

Yazısının devamında "Arkadaşların bu tespitleri doğru olabilir. Ama yine de habercilikte geri kalınmasına haklılık kazandırmaz. Yetkililer bilgi vermez, açıklama yapmazsa haber yazılamaz mı? Elbette ki yazılır, yazılmalı" diyen Bildirici, şu görüşleri dile getirdi:

— Anlaşılan Türkiye'deki gazetecilik koşulları nedeniyle habercilik reflekslerinde sorunlar oluştu. Ne bilgi edinme mekanizmaları sağlıklı işliyor, ne de haber yayımlama süreçleri.

— Haber toplama açısından da problemler var. Servis gazeteciliği çok yaygınlaştı. Genellikle yetkililer bilgi-belge servis ederse haber yazılıyor, etmezse yazılmıyor. Bilginin kime ve ne zaman servis edileceğine de üst birimler karar veriyor; alttakiler bilgi sızdırmaya korkuyor.

— Tablo bu olunca demeç ve açıklama gazeteciliğinin haber trafiğinin büyük bölümünü kaplaması şaşırtıcı değil. Rutine boğulan, rutin haberlere imza atan muhabirlerin daha riskli görülen özel haberlerin peşinden koşma heyecanı kalmıyor. Olan da gazeteciliğe ve okurun bilgi edinme hakkına oluyor tabii ki.