Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesine itiraz edildi: Firar etmiş olabilir

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı, cuma akşamı serbest bırakıldı. Savcı itiraz etti, üst mahkeme yakalama kararı çıkardı ancak Zindaşti ve 3 adamına ulaşılamadı.

Uyuşturucu Baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı cuma akşamı tahliye edildi. Cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturulan ve ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz'la irtibatlı olan Zindaşti'nin serbest kalmasına savcı itiraz etti, yeniden yakalama kararı çıkarıldı ancak baron ve 3 adamı firar etti.

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19 Ekim Cuma günü Zindaşti'nin avukatı 'tutuk incelemesi' için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendirilen 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 adamı hakkında 'tahliye' kararı verdi.

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre; bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30 sıralarında Silivri Cezaevi'nden çıktı. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkardı.

Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkmıştı. Emniyet yetkilileri Zindaşti ve 3 adamının resmi kayıtlarda yurt dışına çıktığına dair bir ize ulaşamadıklarını ancak yasa dışı yollardan yurt dışına firar ettiğini değerlendiriyor.