'Mehmet Hakan Atilla, 25 Temmuz'da serbest'

Zeynep Gürcanlı, "Hakan Atilla 25 Temmuz'da serbest" başlığıyla yayımlanan yazısında "Atilla, avukatları aracılığıyla üst mahkemeye resmen başvurmuş durumda. Atilla, duruşmalar boyunca hep masum olduğunu söyledi. Şimdi de bunu kanıtlamak için ABD yargısından masum olduğuna ilişkin bir karar çıkarmayı sonuna kadar zorlamasını beklemek mümkün" ifadesine yer verdi.

© AP Photo / Elizabeth Williams Washington kulisi: Halkbank’a yüksek bir para cezası kesilmeyecek, Hakan Atilla için iade süreci başlayabilir

"New York Güney Bölge Federal Savcılığı da Hakim Richard Berman'ın Atilla'ya verdiği 32 ay cezanın 'az olduğuna' kanaat getirip hapis cezasının artırılması için resmen temyize gitti" diyen Gürcanlı, şöyle devam etti:

— Dolayısıyla, Hakan Atilla'nın 'her an uçağa bindirilmesi' için öncelikle temyiz başvurusunu çekmesi gerekiyor. Üst mahkemeye Atilla adına yapılan başvuru hala duruyor. Sadece Atilla'nın başvurusunu çekmesi de yetmiyor. Savcılığın da ayrıca temyizden vazgeçmesi lazım.

— "Trump yönetimi isterse, savcılık temyizden vazgeçer" diyenler olacaktır. Ancak Amerikan yargısının, Washington'daki yönetimden öyle pek de etkilenmediğini görmek için bizzat Trump ve ekibi aleyhine yürüyen soruşturma ve davalara bakmak yeter. Hakan Atilla'nın aldığı hapis cezasının da 25 Temmuz'da bittiğini buraya not düşelim. Yandaşların 'her an Türkiye'ye gelebilir' derken, cezanın resmen bittiği 25 Temmuz 2019'u kastediyor olması da muhtemel tabii!