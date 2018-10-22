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09:57 22 Ekim 2018
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    Mansur Yavaş

    Kulis: İYİ Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterecek, CHP'yi diğer şehirlerde destekleyecek

    © AA /
    Türkiye
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    Kulislerde, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için CHP ve İYİ Parti'nin Mansur Yavaş isminde anlaştığı iddia edildi. Buna göre Yavaş, Ankara'da İYİ Parti'den aday olacak.

    AK Parti ve MHP'nin yerel seçim ittfakı görüşmeleri sürerken, CHP ve İYİ Parti'nin de birlikte hareket edeceği söylentileri kulisleri hareketlendirdi. ‘

    Millet İttfakı'nda da beraber çalışan iki partinin seçimlerde birbiriyle yarışacak adaylar çıkarmayacağı, Ankara'da İyi Parti'nin adayı olacağı kuvvetli bir şekilde dillendirilen Mansur Yavaş'ın karşısına CHP'nin aday çıkarmayacağı konuşuluyor. İYİ Parti'nin de buna karşılık CHP'nin karşısına 29 büyükşehirin bir çoğunda ve çeşitli ilçelerde güçlü aday çıkarmayarak destek vereceği belirtiliyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : CHP
    Ahmet Hakan: İstanbul için Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim, Sabancı Holding'denmiş
    Öte yandan CHP'nin Ümraniye için Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i aday göstereceği dillendiriliyor.

    Cumhuriyet'te yer alan habere göre siyasi partilerde aday belirleme süreci sürerken kulislerde iktidara karşı muhalefet cephesinin de el altından görüşmeler yaptığı konuşuluyor. İYİ Parti 'nin Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 2014 seçimlerinde CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı aday göstereceği dillendiriliyor. Kulislerde CHP'nin Yavaş'ın karşısına aday çıkarmayarak destek vereceği söyleniyor.

    İYİ Parti'nin 29 büyükşehir içerisinde Mersin ve Manisa gibi parti tabanına güvendiği şehirlerde güçlü adaylar çıkaracağı, diğer il ve ilçelerde ise profili düşük adaylar çıkararak CHP'yi destekleyeceği belirtiliyor. Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Akşener'in işbirliğine sıcak baktığı öğrenilirken parti tabanının ittifak noktasında sıcak davranmadığı söyleniyor.

    ÜSKÜDAR İÇİN MUHAMMET ÇAKMAK İSMİ KONUŞULUYOR

    Parti kulislerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı için CHP meclis üyesi Dr. Muhammet Çakmak'ın ismi konuşuluyor. Çakmak'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği söylenirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun belediye meclis üyeleri ile yaptığı toplantıda Çakmak'a sıcak bakmadığı öğrenildi.

    ÜMRANİYE İÇİN ŞENER

    Bakırköy Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'den adayı adayı olacağı söylenen Ateş Ünal Erzen'in CHP ve İYİ Parti arasında olası bir ittifakta aday gösterilip gösterilmeyeceği ise belirsiz. CHP'nin özellikle AK Parti tabanının hâkim olduğu ilçelerde milletvekillerini aday göstereceği konuşulurken, Ümraniye Belediyesi için AK Parti'nin kurucularından olan ve halen CHP Konya milletvekilliği yapan eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in aday gösterileceği belirtiliyor.

     

    Etiketler:
    yerel seçim, kulis, ittifak, İYİ Parti, MHP, CHP, AK Parti, Mansur Yavaş, Abdüllatif Şener, Türkiye
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