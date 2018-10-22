Kayıt
09:57 22 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Muharrem İnce

    'İnce ön seçim olursa İstanbul adaylığına sıcak bakıyor'

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13

    CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ön seçim olması durumunda İstanbul'da adaylığa sıcak baktığı iddia edildi.

    Cumhuriyet'te yer alan habere göre aday adaylığı başvurularının 26 Ekim'e uzatılmasına karşın 24 Ekim'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında ilk adayların belirlenmesi bekleniyor. Kulislerde yola devam etme eğilimi öne çıkan bazı CHP'li belediye başkanlarının isimlerinin de erkenden açıklanabileceği kaydediliyor.

    Parti Meclisi toplantısında yaklaşık 200 adayın belirleneceği konuşulurken, söz konusu adayların daha çok ilçe belediyeleri ve üzerinde tam mutabakat sağlanan isimlerden oluşacağı da vurgulanıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : CHP
    Ahmet Hakan: İstanbul için Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim, Sabancı Holding'denmiş
    Kulislerde özetle şunlar dillendiriliyor:

    — Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un isimleri büyükşehir için konuşuluyor. Aday adaylığı başvurusu yapan isimler arasında Musa Çam ve Canan Arıtman gibi eski milletvekilleri dikkat çekti. CHP'li vekiller Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Tacettin Bayır ve Kamil Okyay Sındır'ın isimleri dillendiriliyor.

    — İstanbul için CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin uzun süredir sahada çalışma yapan isimlerin başında gelirken, Aykut Erdoğdu, Engin Altay, Mahmut Tanal gibi isimler de konuşuluyor. CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin de ön seçim olması durumunda İstanbul'da adaylığa sıcak baktığı belirtiliyor. Öte yandan parti dışından ancak parti ilkeleriyle de çelişmeyen sürpriz bir adayın da çıkabileceği ifade ediliyor. İstanbul adayının kim olacağı sorusunun netleşmesi için anket ve eğilim yoklamalarının yapılacağı da konuşuluyor.

    — CHP'nin Bolu Belediyesi için ismi konuşulan isimler arasında Muharrem İnce'ye yakın isimlerden CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan bulunuyor. Eski CHP Bolu İl Başkanı Hüseyin Cahit Çıngı, Bolu için resmen aday adaylığı başvurusu yaptı.

    — Muğla Büyükşehir Belediyesi için mevcut Başkan Osman Gürün'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter olan Oral Karakaya'nın ismi de geçiyor. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Muğla Büyükşehir aday adayı oldu. Eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan ise Bodrum için aday aday olduğunu açıkladı. Mersin Büyükşehir belediye başkan adaylığı için bir süredir sahada çalışma yapan Aytuğ Atıcı'nın yanı sıra Fikri Sağlar'ın ismi de Mersin için geçiyor.

    — CHP 'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in üzerinde büyük oranda uzlaşı sağlandığı dile getiriliyor. Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın isimleri dillendiriliyor.

    — Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ile Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun tekrar aday gösterileceği ifade ediliyor. Aydın'da mevcut Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Edirne'de mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Eskişehir'de de mevcut Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın aday olacağı belirtiliyor.

     

     

    Etiketler:
    yerel seçim, kulis, ittifak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    Dünyadan önemli arkeolojik buluntular
    Karikatür
    'Putin'in sözünü ettiği Suriye'deki ABD'li rehineler hakkında bilgimiz yok'
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet