AK Partili Öztürk, fındık önergesini neden reddettiklerini açıkladı: İçeriğine karşı değiliz, imzamız yoktu

AK Parti Giresun milletvekili Sabri Öztürk, fındık önergesinin içeriğine karşı olmadıklarını söyledi. Öztürk, söz konusu önergeyi imzaları bulunmadığı için reddettiklerini ifade etti.

Giresun Time'dan Dursun Onur'un haberine göre, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirmek için muhalefetin verdiği önergeyi neden reddettiklerini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda fındık üreticilerinin sorunlarıyla ilgili önerge CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP desteklemiş ancak AK Partili 155 milletvekilinin oyu ile reddedilmişti.

Öztürk, "Fındık'la ilgili sorunları araştırmak üzere verilen önergenin içeriğine karşı değiliz. Elbette Bölgemizin tek geçim kaynağı fındıkla ilgili her türlü araştırma yapılmasını, tedbirler alınmasını istiyoruz. Ancak Meclis'te teamül gereği iktidar partisi kendi imzası olmayan önergeleri usulen reddeder. Yoksa içeriğine karşı çıktığımızdan değil. Böyle önemli bir konuda önergenin iktidar partisinin görüşü alınmadan ve imzası olmadan muhalefetin gündeme getirmesi sorunları çözmekten ziyade polemik sonucunu doğurmaktadır" dedi.