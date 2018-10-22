Selvi: ABD ikili oynuyor, 'şeytan üçgeni'nin hedefi Erdoğan'ı devirmek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, tüm delillerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanarak işlendiğini gösterdiğini söyledi. Selvi, "ABD ikili oynuyor. Kaşıkçı cinayetini kullanarak veliaht prensi köşeye sıkıştırıyor ama diğer yandan da kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Abdulkadir Selvi, "Kaşıkçı nasıl öldürüldü, o an neler yaşandı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Tüm deliller Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanarak işlendiğini gösteriyor. Kaşıkçı soruşturmasını yürüten savcılığın Suudi Arabistan'a giderek gözaltına alınan 18 kişiyi ve başkonsolos Uteybi'yi sorgulaması gerekiyor. Yoksa bu cinayet aydınlatılamaz" ifadesine yer verdi.

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"Çünkü burada Kaşıkçı olayından daha öte bir nokta var. Kaşıkçı cinayetinde veliaht prens suçüstü yakalandı. ABD ikili oynuyor. Kaşıkçı cinayetini kullanarak veliaht prensi köşeye sıkıştırıyor ama diğer yandan da kurtarmaya çalışıyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

— Çünkü veliaht prens Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi bin Zayed Al Nahyan ve Trump'ın damadı Kushner, "şeytan üçgeni"ni oluşturuyorlar. Bu üçlünün en büyük hedefleri Erdoğan'ı devirmek. BAE Veliaht Prensi bin Zayed, 15 Temmuz darbe gecesi aktif olarak devredeydi. ABD, Suud veliaht prensini kullanacak.

— Kime karşı? Başta Türkiye'ye karşı. Henüz 33 yaşında olan veliaht prens 50 yıl boyunca Suudi Arabistan'ı yönetecek. Kaşıkçı cinayetinden sonra geri plana çekilen veliaht prens, aynı zamanda yeni istihbaratın oluşturulmasında görevlendirildi.

— Yani sadece konjoktürel bir geri çekiliş söz konusu. ABD ve Suud yönetimi veliaht prensi kurtarmaya çalışıyor. Veliaht prens hesap vermeden ve görevden alınmadan bu dosyayı kapatmamamız lazım. Yoksa 50 yıl boyunca Türkiye düşmanı bir veliaht prensle yaşayamayız.