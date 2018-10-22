Bodrum'da göçmen teknesi battı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına kaçmaya çalışan göçmen teknesi battı.
Denizin ortasında can pazarı yaşanan olayda yaklaşık 20 kişi kurtarıldı
© AA / Evren Atalay
Kurtarılanlardan 2 çocuğun hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Sahil Güvenlik dalgıçları, batan teknenin bulunduğu noktaya sürekli dalışlar yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgedeki 4 Sahil Güvenlik botunun çalışmalarına polis ekipleri de karadan destek veriyor.
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