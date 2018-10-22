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11:35 22 Ekim 2018
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    Mahkeme

    Eşcinsel ilişki ile suçlanan çöp kamyoncuları ilk kez hakim karşısında

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin, birlikte çalıştıkları çöp işçisi M. Ş. ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesi ile işten çıkardığı 3 çöp kamyonu şoförü ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlanan 3 şoförden birinin açtığı işe iade davasında tanık olarak dinlenen isim ise belediyenin işten çıkardığı diğer bir şoför oldu.

    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Kağıthane Belediyesi, uzun yıllar belediye temizlik hizmetleri biriminde çalışan çöp kamyonu şoförleri İ. D. (50), A. A. (47) ve R. S.'yi (42) 12 Nisan'da tazminatsız işten çıkardı. Belediyenin, söz konusu kişileri işten çıkarmasının gerekçesini ise, çöp toplama işi yapan M. Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri iddiası oluşturdu.

    LGBTİ, LGBT, eşcinsel
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Belediye, çöp kamyoncularını eşcinsel ilişkileri nedeniyle işten çıkardı
    İşten çıkarılan işçilerden ikisi, olayla ilgileri olmadığın ıbelirterek işe iade davası açtı. R. S.'nin İstanbul İş Mahkemesi'nde görülen davasında ilk duruşma geçen perşembe günü yapıldı. Duruşmaya, R.S.'nin yanı sıra İ. D. ve A. A. ile arkadaşları katıldı. Davalı Kağıthane Belediyesi adına ise duruşmaya belediye avukatı katıldı.

    Duruşma önce, R. S.'nin tanık olarak gösterdiği İ. D. dinlendi. İ. D. verdiği ifadede, iddiaya konu cinsel ilişkinin söz konusu olmadığını söyledi. İ. D., kendilerine iftira atıldığını belirterek, M. Ş.'nin de olduğu bir sırada Nurtepe semtinde birlikte bira içtiklerini, sonrasında ayrıldıklarını söyledi.

    'NİYE İFTİRA ATTI BİLMİYORUM'

    İ. D. ifadesinin devamında "Aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra, M. isimli şahsın, davacıya ve bana cinsel ilişkiye girdiğimize dair iftira attığını öğrendim. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Neden böyle bir iftirada bulunduğunu bilmiyorum. Bu iftiradan sonra davacı (R. S.) ben ve A. işten çıkarıldık. M. isimli kişi çalışmaya devam ediyor" dedi.

    LGBTİ, LGBT, eşcinsel
    © AFP 2018 / Ozan Köse
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    İ.D.'nin tanıklığına ise Kâğıthane Belediyesi avukatı itiraz etti. Avukat, "Tanığın beyanını kabul etmiyoruz. Zira kendisi de olayın faili durumundadır" sözleri ile itiraz etti.

    Davacı konumdaki R. S. ise savunmasında M. Ş. ile birlikte 1,5 yıl çalıştıklarını belirterek "Yaklaşık 3 yıl önce iş yaptığımız fabrikanın müdürü bizi temizlikten dolayı şikâyet etti. Ben de M.'ye ‘Yerleri iyi süpür' dedim. Ben şofördüm; kendisi temizlik işçisiydi. Ben düzgün süpürmesini söyleyince bana ana-avrat küfretti. Bunun üzerine kendisine tokat attım. Amire durumu haber verdim. Kendisi, ‘Bana gönder ben ona iş vermeyeceğim' dedi. Ertesi gün M. isimli şahsı benim yanımdan aldılar. Arkadaşlarımla bira içmeye gelirken kendisi (M.) de geldi. Ben gitmek istemedim ama gittim. Bira içtikten sonra ben ayrıldım. Yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra M., tacize uğradığını iddia etti. Bu olay nedeni ile işten çıkarıldım. Ben böyle bir taciz olayı görmedim" diye konuştu.

    'NE CAMİYE, NE KAHVEHANEYE GİDEBİLİYORUM'

    R. S. savunmasının sonunda ise, mahkeme başkanına hitaben "Efendim, bu olay yüzünden, ne camiye, ne kahvehaneye ne de kimsenin bayramına gidebiliyorum" diyerek olay ile ilgisinin olmadığını vurguladı.

    Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı Kasım ayı başına bıraktı.

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    Etiketler:
    mahkeme, dava, eşcinsel ilişki, belediye, Kağıthane, İstanbul
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