Eşcinsel ilişki ile suçlanan çöp kamyoncuları ilk kez hakim karşısında

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Kağıthane Belediyesi, uzun yıllar belediye temizlik hizmetleri biriminde çalışan çöp kamyonu şoförleri İ. D. (50), A. A. (47) ve R. S.'yi (42) 12 Nisan'da tazminatsız işten çıkardı. Belediyenin, söz konusu kişileri işten çıkarmasının gerekçesini ise, çöp toplama işi yapan M. Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri iddiası oluşturdu.
Duruşma önce, R. S.'nin tanık olarak gösterdiği İ. D. dinlendi. İ. D. verdiği ifadede, iddiaya konu cinsel ilişkinin söz konusu olmadığını söyledi. İ. D., kendilerine iftira atıldığını belirterek, M. Ş.'nin de olduğu bir sırada Nurtepe semtinde birlikte bira içtiklerini, sonrasında ayrıldıklarını söyledi.
'NİYE İFTİRA ATTI BİLMİYORUM'
İ. D. ifadesinin devamında "Aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra, M. isimli şahsın, davacıya ve bana cinsel ilişkiye girdiğimize dair iftira attığını öğrendim. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Neden böyle bir iftirada bulunduğunu bilmiyorum. Bu iftiradan sonra davacı (R. S.) ben ve A. işten çıkarıldık. M. isimli kişi çalışmaya devam ediyor" dedi.
Davacı konumdaki R. S. ise savunmasında M. Ş. ile birlikte 1,5 yıl çalıştıklarını belirterek "Yaklaşık 3 yıl önce iş yaptığımız fabrikanın müdürü bizi temizlikten dolayı şikâyet etti. Ben de M.'ye ‘Yerleri iyi süpür' dedim. Ben şofördüm; kendisi temizlik işçisiydi. Ben düzgün süpürmesini söyleyince bana ana-avrat küfretti. Bunun üzerine kendisine tokat attım. Amire durumu haber verdim. Kendisi, ‘Bana gönder ben ona iş vermeyeceğim' dedi. Ertesi gün M. isimli şahsı benim yanımdan aldılar. Arkadaşlarımla bira içmeye gelirken kendisi (M.) de geldi. Ben gitmek istemedim ama gittim. Bira içtikten sonra ben ayrıldım. Yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra M., tacize uğradığını iddia etti. Bu olay nedeni ile işten çıkarıldım. Ben böyle bir taciz olayı görmedim" diye konuştu.
'NE CAMİYE, NE KAHVEHANEYE GİDEBİLİYORUM'
R. S. savunmasının sonunda ise, mahkeme başkanına hitaben "Efendim, bu olay yüzünden, ne camiye, ne kahvehaneye ne de kimsenin bayramına gidebiliyorum" diyerek olay ile ilgisinin olmadığını vurguladı.
Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı Kasım ayı başına bıraktı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)