Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun, emekliye gelince yok

CHP'nin Emek Çalıştayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok. Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş alırken mi kötü. Erken emeklilik dünyada var" dedi.
— Bu emekli aylığı ile geçinilemez diye defalarca anlattık. Asgari ücret üzerinden emeklilik dilekçenizi verirseniz 801 lira 55 kuruş alıyorsunuz. Esnaf 906 lira emekli aylığı alacak. 2008'den önce ben emekli olmak istiyorum deseydi 2007 lira para geçecekti eline.
— Kayıtdışı çalışmayla mücadele iktidarların görevidir. Onlara en büyük desteği sendikalar ve STK'lar verir. Bir, kişi çalışıyor ama hiçbir kaydı yoktur. İki, kişi çalışıyor ama 1-2 hafta üzerinden prim ödeniyordur. Üç, ayda beş bin alıyorsa asgari ücret üzerinden prim ödeniyordur. 3.havaalanında çalışan işçilerin taleplerinden biri bizim aylıklarımızı bankaya yatırındı. Bu kayırdışı çalıştırıyorlar, sigorta primlerimizi yatırmıyorlar demek. Bu talebin gereği yerine getirilmedi.
'38 YAŞINDA EMEKLİLİK ZATEN OLMAZ'
— 38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimse de çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaş 'Kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birilerine peşkeş mi çekiyorsun' demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez.
'SEN ÇİFT MAAŞ ALIRKEN İYİ, SOKAKTAKİ VATANDAŞ ALIRKEN Mİ KÖTÜ?'
— Mart ayında sandığa gideceğiz, ders verecek olan sizlersiz. Tercih sizin tercihiniz. Her türlü israfı yapacaksınız, yazlık saraylarda oturacaksınız, uçan saraylarda oturacaksınız, asgari ücretle dilekçe verene 801 lira emekli aylığı vereceksiniz.
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