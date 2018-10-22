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11:35 22 Ekim 2018
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun, emekliye gelince yok

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken emekliliğin devlete 750 milyar lira masraf çıkaracağı açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakamın gerçekçi olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok" diye konuştu.

    CHP'nin Emek Çalıştayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok. Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş alırken mi kötü. Erken emeklilik dünyada var" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok
    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

    — Bu emekli aylığı ile geçinilemez diye defalarca anlattık. Asgari ücret üzerinden emeklilik dilekçenizi verirseniz 801 lira 55 kuruş alıyorsunuz. Esnaf 906 lira emekli aylığı alacak. 2008'den önce ben emekli olmak istiyorum deseydi 2007 lira para geçecekti eline.

    — Kayıtdışı çalışmayla mücadele iktidarların görevidir. Onlara en büyük desteği sendikalar ve STK'lar verir. Bir, kişi çalışıyor ama hiçbir kaydı yoktur. İki, kişi çalışıyor ama 1-2 hafta üzerinden prim ödeniyordur. Üç, ayda beş bin alıyorsa asgari ücret üzerinden prim ödeniyordur. 3.havaalanında çalışan işçilerin taleplerinden biri bizim aylıklarımızı bankaya yatırındı. Bu kayırdışı çalıştırıyorlar, sigorta primlerimizi yatırmıyorlar demek. Bu talebin gereği yerine getirilmedi.

    '38 YAŞINDA EMEKLİLİK ZATEN OLMAZ'

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
    İYİ Parti'den emeklilik yaş sınırının değiştirilmesi teklifi
    - Sayıştay TBMM adına kamu harcamalarını denetleyen kurumun adıdır. Sayıştay sosyal güvenlik sistemine de bakacağım diyor. 83 milyar 55 milyon çalışanın aylığından kesiliyor ama görütülüp Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılmıyor. Siyasi iktidar izin vermediği için tahsil etmiyor. Esnafta borcunu ödeyemiyor. Alacağın yüzde 99'u icra ve takibi yapılamıyor. İktidar ceza verilmesini istemiyor. Belediyelerde ödemiyor. Yanlarında çalıştırdıkları işçilerin aidatlarını ödemiyorlar. Fatura sizlere çıkıyor. İktidar yapması gerekeni yapmıyor, fatura vatandaşa çıkıyor.

    — 38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimse de çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaş 'Kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birilerine peşkeş mi çekiyorsun' demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez.

    'SEN ÇİFT MAAŞ ALIRKEN İYİ, SOKAKTAKİ VATANDAŞ ALIRKEN Mİ KÖTÜ?'

    Dünya Yardım Fonu'ndan Suriyelilere gelen yardım
    DHA
    Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı: Onlara var da bize niye yok?
    - Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok. Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş alırken mi kötü? Erken emeklilik dünyada var.  Erken emeklilik Finlandiya ve Almanya'da var. Kişi isterse erken emekli olabiliyor. Bütün bunlar akılcı politikalarla yapılır. Hesap kitap işidir bunlar. Emekliyi perişan edeceksiniz, emekli aylığını yarı yarıya düşüreceksiniz, çıkıp bunun hesabını vermek yerine yaşa takılanları eleştireceksiniz.

    — Mart ayında sandığa gideceğiz, ders verecek olan sizlersiz. Tercih sizin tercihiniz. Her türlü israfı yapacaksınız, yazlık saraylarda oturacaksınız, uçan saraylarda oturacaksınız, asgari ücretle dilekçe verene 801 lira emekli aylığı vereceksiniz.

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    Etiketler:
    Suriyeliler, erken emeklilik, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu
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