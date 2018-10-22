Ekip otosu maketi konan noktalarda kazalar yüzde 17 azaldı

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre Mehmet Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine yeni trafik yasasıyla ilgili bilgi verdi.

© Fotoğraf : DHA Tilkiyi öldürüp trafik levhasına astılar

Ersoy, kaza istatistiklerine ilişkin olarak şunları söyledi:

— Her yıl ortalama Türkiye'de 1 milyon yeni araç trafiğe çıkıyor. Alınan bütün önlemlere rağmen halen yılda yaklaşık yedi bin kişi de hayatını kaybediyor. Günlük ortalama 20 kişiyi kaybediyoruz. ‘Kara nokta' dediğimiz, kazaların ve özellikle ölümlü kazaların çok olduğu yerleri tespit ettik.

Tespit edilen 582 noktaya bu maket polis araçları konulduğunu kaydeden bakan uygulamanın verimiyle ilgili de şöyle konuştu:

— Bunları ışıklandırdık ve maket koyduğumuz yerlerde geçmiş yıllara göre son bir yıl içinde trafik kazalarında yüzde 17.4 azalma sağladık. Bakanlığımız açısından bu ciddi bir rakamdı. Buradaki iyi hali görünce ülke geneline daha da çok yaygınlaştırmaya karar verdik. Bunların hemen hemen tamamını yerel yöneticilerimiz yerel imkanlarla yaptılar, Bakanlıktan bir ödenek göndermedik. Ancak ortalama maliyetinin yaklaşık bin 500 lira civarında olduğu bilgisini uygulamayı yapan arkadaşlarımızdan aldık.