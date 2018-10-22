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13:04 22 Ekim 2018
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    Bülent Turan

    AK Partili Turan: MHP’yle ortak aday olumsuz sonuç alabilir

    © AA / Fatih Kurt
    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde MHP’yle ortak aday çıkarmalarının olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'na açıklamalarda bulunan Turan, AK Parti'nin en temel özelliklerinden birinin dönüşümü ve değişimi sağlaması olduğunu söyledi.

    AK Parti - MHP ittifak görüşmeleri
    © Fotoğraf : DHA
    AK Parti ve MHP ittifak çalışmalarını başlattı
    "Hemen hemen her seçimde milletvekillerinin yüzde 50-60'ının değişmesi söz konusu. Tabii ki belediye başkanlarımızda da değişiklik olacaktır" diyen Turan, şöyle devam etti:

    — Ancak, bu seçimlerde çok daha fazla olacaktır. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi halkımızın değişik gerekçelerle değişim beklentisi var. İkincisi ise 3 dönemlik belediye başkanlarımız var. Ben üç dönem belediye başkanlarımızın mutlaka genel merkezle görüşerek aday olmamalarını tavsiye ederim. AK Parti hiç kimsenin babasının malı değil, hiç kimse olmazsa olmaz değil. Bizim bir tane olmazsa olmazımız var o da genel başkanımız.

    Yerel seçimlerde MHP ile ittifakın zorlukları olabileceğini belirten Turan, şunları kaydetti:

    — Bunun zorlukları var. Çünkü, bazı illerde yerel seçimlerde MHP ili almış ama genelde 5'inci parti olmuş. Ya da AK Parti belediyeyi almış ama genel seçimlerde daha az oy almış. Dolayısıyla burada hangi partinin önde olacağı, hangi kriterin dikkate alınacağı gibi çok farklı konular var. Aynı şekilde halk, siyasette hesabi işlere izin vermez.

    — Masa başında iki parti anlaşıp ‘ortak aday çıkaracak' dendiğinde iki partinin tüm seçmeni aynı adaya oy vermeyebilir. Aksine daha da olumsuz bir sonuç çıkabilir ve seçmenin kaçma ihtimali gündeme gelir. O nedenle masa başı hesaplar yerine toplumsal ilişki ve tabansal bir yolun daha kıymetli olduğu kanaatindeyiz. Toplum irfanı ve toplum vicdanı bu ittifakı sağlayacaktır diye düşünüyorum.

     

     

    Etiketler:
    ittifak, yerel seçim, MHP, AK Parti, Bülent Turan, Türkiye
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