'Türkiye’deki otel fiyatları artarsa, Rus turist akışı 2019’da azalabilir'

© Sputnik / Ramil Sitdikov Antalya'ya en çok Rus turist geldi

Türkiye'deki otellerde konaklama fiyatlarının yüzde 10-15 oranında artacağı yönündeki haberleri Sputnik'e değerlendiren Osipova, bu oranın Rus turistler için çok hissedilir oranlar olacağını kaydetti.

Osipova "2019 yazında fiyatlar gerçekten artarsa, turist akışının 2018 hacminde kalması düşük ihtimal. 5 yıldızlı otellerde kalan turistler de ayrıca 4 yıldızlıları tercih eder. Diğer turistler de daha ucuz olması için daha düşük yıldızlı otelleri tercih edebilir" dedi.

‘TÜRKİYE, MISIR'I RAKİP GÖRMEMEKLE HATA EDİYOR'

Osipova'ya göre, Türkiye, yaz sezonunda Mısır'ı kendine rakip görmemekle hata ediyor.

Osipova "Mısır güzergahı tam kapsamlı şekilde yeniden canlanırsa, Ruslar istekli bir şekilde oraya gitmek isteyecektir, her şey fiyatlara bağlı. Krizden önceki son yıllarda Rusya'dan Mısır'a fena bir turist akışı olmamıştı. Türkiye'de otellerde fiyat artışına gidilmesi özellikle Rus turistler için uygulanabilir değil, en azından şimdi. Böyle bir durumda Türkiye'ye tur satışlarında zorluk olabilir" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, KIŞ SEZONUNDA RUS TURİSTLERE ÇOK UYGUN FİYATLAR SUNACAK'

© Fotoğraf : DHA Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı

Coral Travel şirketi Ticari Direktörü Ercüment Ünalan, Sputnik'e yaptığı açıklamada Türkiye'de geçen yıla kıyasla bu yaz otel fiyatlarının yüzde 15-30 arttığını, 2019 yazında da yüzde 10-15'lik bir artışın olabileceğini söylemişti. Ünalan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinde 2015'te yaşanan kriz öncesinde fiyatların bu yılkinden daha yüksek olduğunu kaydetmişti.

Ünalan'a göre, Türkiye, kış sezonunda Rus turistler için çok uygun fiyatlar sunacak. Kapalı, ısıtmalı havuzları, SPA merkezleri, spor salonları olan oteller, başka ülkelerdekine göre çok daha cazip olacak. Ruslar için bir haftalık tur paketi fiyatı ortalama 15-18 bin ruble (1.300-1.500 TL) olacak.

Türkiye, bu yıl Rus turistler arasında lider konumdaydı. Coral Travel verilerine göre, sezonda Türkiye'ye 5 buçuk milyon Rus turist geldi.