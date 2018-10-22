22 gündür gemide bekletilen angusların tahliyesine başlandı

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5391 angus cinsi sığır taşıyan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. Gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angusların bulunduğu belirtildi.
'Julia AK' isimli gemi İskenderun Limanı açıklarına gelerek, körfezin Konacık Balıkçı Barınağı açıklarına 2 gün önce demirledi. Angusların sağlık açısından kontrollerinin yapıldığı, herhangi bir sorun görülmediği belirlendi.
Prosedürlerin tamamlanmasının ardından bugün sabaha karşı İskenderun Limak Port Limanı'na yanaşan gemideki angusların tahliyesine başlandı. Angusların yüklendikleri araçlarla farklı bölgelere gönderildiği öğrenildi.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, gemideki hayvanlardan 15'inin hastalıktan öldüğünü ileri sürmüştü.
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