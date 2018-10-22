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14:44 22 Ekim 2018
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    Validebağ Korusu

    'Validebağ Millet Bahçesi' mahkemelik oldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nu yapılaşma tehdidine karşı koruyan Validebağ Gönüllüleri, korunun millet bahçesine dönüştürülme projesinin iptali için mahkemeye başvurdu. Validebağ Gönüllüleri, projenin inşaat faaliyetlerini kapsadığına dikkat çekerek, korunun doğal sit alanı olmaktan çıkarılacağını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden önce açıkladığı millet bahçeleri projesi kapsamında İstanbul'da Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun da millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir proje hazırlayarak onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderdi.

    TOKİ Millet Bahçesi
    © AA /
    Baruthane arazisinde 'Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı
    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 354 dönüm olan Validebağ Korusu'nun 35 dönümünde yolların rehabilitasyonunu, ışıklandırma, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitness alanları, bisiklet parkuru yapımı gibi inşaat faaliyetleri içeren millet bahçesi projesi kurul tarafından onaylandı.

    Yıllardır koruyu inşaat faaliyetlerine karşı korumak için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri, millet bahçesi projesine karşı mahalle sakinlerinden ve change.org üzerinden 5 bine yakın imza topladı. Gönüllüler son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde millet bahçesi projesine onay veren koruma kurulu kararlarına karşı dava açtı. Validebağ Gönüllüleri, dava dilekçesinde projenin iptal edilmesini, Validebağ Korusu'nun doğal, yeşil ve bir bütün olarak gelecek nesillere kalmasını istedi.

    'BURASI BAHÇE DEĞİL KORU'

    Konuyla ilgili Validebağ Gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada, Validebağ Korusu'nun 1999 yılından bu yana 1. derece doğal ve tarihi sit alanı olduğuna, park veya bahçe olmadığına dikkat çekildi.

    Korunun İstanbul'un Anadolu yakasının en önemli doğal ve yeşil alanlarından biri olduğuna vurgu yapılan açıklamada "Koru zaten her gün binlerce insan tarafından yürüyüş, koşu, spor, piknik amaçlı olarak yoğun bir biçimde kullanılıyor. Koruda yapılacak böyle bir çalışma doğal ekosistemi tahrip edecek, hayvanların doğal yaşam alanlarına zarar vererek onları korudan kaçıracak. Bu projenin uygulanması halinde, korunun doğal sit alanı olmaktan çıkacak" denildi.

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    Etiketler:
    dava, mahkeme, millet bahçesi, Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, İstanbul, Validebağ Korusu
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